Россиян ждут более короткие новогодние праздники в 2027 году

02 августа 2026, 07:49

В 2027 году россияне будут отдыхать на Новый год 11 дней, а не 12

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Новогодние праздники в 2027 году будут на один день короче, чем в этом году. Информация представлена в производственном календаре, передает ТАСС.