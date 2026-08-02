Россиян ждут более короткие новогодние праздники в 2027 году
Новогодние праздники в 2027 году будут на один день короче, чем в этом году. Информация представлена в производственном календаре, передает ТАСС.
В соответствии с документом, количество выходных дней для россиян сократится с 12 до 11. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года.
Ранее праздничные дни на Новый год длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
До этого директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, можно ли взять отпуск на 28 дней подряд. По ее словам, работник имеет право использовать его целиком или разделить на части, при условии согласия обеих сторон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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