Дачники столичного региона пожаловались на гигантских американских тараканов

10 августа 2026, 23:25

Фото: iStock/ViniSouza128

Дачники Москвы и области начали находить на своих участках огромных американских тараканов. Биолог, энтомолог Роман Хряпин отметил, что бороться с такими насекомыми очень просто.





В разговоре с Москвой 24 эксперт уточнил, что Periplaneta americana давно живут в столичном регионе. Они являются самыми большими из обитающих в России тараканов. В длину они достигают до 4,5 сантиметра. Тем не менее эти насекомые предпочитают не жилые помещения, а производственные, а также бани и подвалы из-за влажного климата.





«Бороться с этим видом тараканов несложно, гораздо проще, чем с прусаками. У них нет сопротивляемости к контактным средствам борьбы на основе пиретроидов, поэтому нужно выбирать вариант с максимальным длительным сроком остаточного действия и обрабатывать им помещение», — рассказал Хряпин.