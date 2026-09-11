Дачников предупредили о главной ошибке в подготовке растений к заморозкам

11 сентября 2026, 21:45

Садовод Туманов: укрытие растений перед заморозками губит их чаще холода

Фото: Istock/Olga Seifutdinova

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов сообщил, что попытки укрыть растения перед заморозками способны нанести им больший вред, чем сам холод.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» эксперт подчеркнул, что большая часть растений гибнет именно от укутывания, а не от морозов.

«Определить, от чего растение погибло — сопрело или замёрзло, — неопытный глаз не может. И люди считают, что плохо укрыли растение, и оно замёрзло. Обычно пытаются утеплить розы, туи и так далее. Чаще всего этого не нужно делать, в большинстве своём профессионалы практически ничего не закрывают», — пояснил садовод.