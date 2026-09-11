Дачников предупредили о главной ошибке в подготовке растений к заморозкам
Садовод Туманов: укрытие растений перед заморозками губит их чаще холода
Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов сообщил, что попытки укрыть растения перед заморозками способны нанести им больший вред, чем сам холод.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» эксперт подчеркнул, что большая часть растений гибнет именно от укутывания, а не от морозов.
«Определить, от чего растение погибло — сопрело или замёрзло, — неопытный глаз не может. И люди считают, что плохо укрыли растение, и оно замёрзло. Обычно пытаются утеплить розы, туи и так далее. Чаще всего этого не нужно делать, в большинстве своём профессионалы практически ничего не закрывают», — пояснил садовод.Туманов советует выбирать сорта под климат и соблюдать агротехнику: здоровый ухоженный куст легко переживает зиму. Он отметил, что теплолюбивые культуры останавливаются в росте при температуре ниже семи градусов, а на морозе чернеют и гибнут за полчаса.
Специалист подчеркнул, что урожай чаще губит не заморозок, а перепад температур — он вызывает фитофтору, которую почти невозможно победить.