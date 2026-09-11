Садовод Самойлова посоветовала дачникам удобрить плодовые деревья осенью

11 сентября 2026, 20:29

Фото: iStock/schulzie

Осенью дачникам необходимо подкормить плодовые деревья для получения богатого урожая в следующем сезоне. Об этом рассказала садовод с 30-летним опытом, блогер, автор книг Светлана Самойлова.





В разговоре с URA.RU эксперт посоветовала использовать комплексное осеннее удобрение, чтобы обеспечить корням полноценное питание. При этом расход удобрения зависит от возраста дерева. Яблоне или груше старше 10 лет нужно 1–1,5 стакана, более молодым деревьям — половина, а для годовалого саженца достаточно 1–1,5 столовых ложек, заделанных в приствольный круг. После внесения почву важно закрыть граблями или тяпкой.





«При наличии времени, если яблони и груши большие, стоит делать круговую подкормку. Нужно отступить от ствола 50–70 сантиметров, выкопать небольшие ямки по кругу глубиной около полштыка лопаты — четыре или пять ямок. Предварительно пролить эти лунки, затем залить удобрение. После вернуть почву на место, лунки заровнять землей», — уточнила Самойлова.