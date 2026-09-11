«Не полезнее пенопласта»: миколог порекомендовал сушить грибы, а не варить или жарить

11 сентября 2026, 18:57

Миколог Вишневский: грибы являются отличной альтернативой мясу

Фото: iStock/Stanislav Palamar

Грибы по пользе превосходят мясо, овощи и другие продукты питание. Об этом рассказал миколог-токсиколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что грибы считаются практически безальтернативной заменой мясу, поскольку в их составе есть все незаменимые животные аминокислоты и витамины, включая В12.





«Грибы — это универсальная пища, пища будущего, очень недорогая в производстве. Сейчас ведутся исследования по производству так называемого грибного мяса и прочих альтернативных продуктов. Пока что мы перебиваемся мухами, червяками и соей, но очень скоро грибы хорошо и уверенно выйдут на продовольственный рынок», — заявил Вишневский.

«В начале сентября продолжается вторая волна белых грибов. Они встречаются в хвойных и смешанных лесах вплоть до конца октября. Массовый рост опят начинается со второй половины сентября и может длиться до начала ноября. Искать их нужно на пнях, поваленных деревьях и старых вырубках», — уточнила Слынько.