«Не полезнее пенопласта»: миколог порекомендовал сушить грибы, а не варить или жарить
Миколог Вишневский: грибы являются отличной альтернативой мясу
Грибы по пользе превосходят мясо, овощи и другие продукты питание. Об этом рассказал миколог-токсиколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что грибы считаются практически безальтернативной заменой мясу, поскольку в их составе есть все незаменимые животные аминокислоты и витамины, включая В12.
«Грибы — это универсальная пища, пища будущего, очень недорогая в производстве. Сейчас ведутся исследования по производству так называемого грибного мяса и прочих альтернативных продуктов. Пока что мы перебиваемся мухами, червяками и соей, но очень скоро грибы хорошо и уверенно выйдут на продовольственный рынок», — заявил Вишневский.
При этом миколог подчеркнул, что для сохранения максимальной пользы грибы важно уметь правильно готовить. Если их жарить, варить или мариновать, то они будут «немножко питательней пенопласта». Лучше всего их замораживать, сушить и измельчать в порошок, из которого можно делать грибной суп и соусы.
Тем временем доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Елена Слынько рассказала RT, что пик грибного сезона выпадает на вторую половину сентября, поскольку погодные условия являются оптимальными для их роста.
«В начале сентября продолжается вторая волна белых грибов. Они встречаются в хвойных и смешанных лесах вплоть до конца октября. Массовый рост опят начинается со второй половины сентября и может длиться до начала ноября. Искать их нужно на пнях, поваленных деревьях и старых вырубках», — уточнила Слынько.
После дождей во мху и под хвойными деревьями массово появляются чёрные грузди, жёлтые грузди и сосновые рыжики. Также в течение всего сентября продолжают расти подосиновики и подберёзовики. В этот период можно найти и лисички, маслята, волнушки и сыроежки.