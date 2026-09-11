Москвичей предупредили о быстром сокращении светового дня в сентябре

11 сентября 2026, 17:17

Фото: Istock/YuTphotograph

В сентябре световой день в столице сокращается быстрее всего в году — почти на пять минут ежедневно. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики МФТИ Евгения Кравченко.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» эксперт заявила, что в периоды равноденствий Земля проходит участки орбиты с максимальным углом наклона к Солнцу.

«В это время скорость изменения самая стремительная. В сентябре день сокращается быстрее всего в году, на широте Москвы — минус 4-5 минут ежедневно. Если 1 сентября продолжительность светового дня составляет около 13 часов 50 минут, то к 30 сентября она уменьшается примерно до 11 часов 38 минут. Таким образом, за месяц световой день сокращается примерно на два часа 12 минут», — объяснила Кравченко.