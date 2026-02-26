Дачников предупредили о крупных штрафах за опасные растения на участках
С 1 марта владельцы дачных участков могут получить внушительные штрафы до 700 тысяч рублей за произрастание на их землях опасных растений. Об этом сообщил юрист и основатель бизнес‑сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с агентством «Прайм».
Основанием для новых требований стал Федеральный закон № 294‑ФЗ от 31 июля 2025 года. Согласно документу, собственники земельных участков независимо от категории земли обязаны контролировать растительность на своей территории.
Под запрет попадают инвазивные виды, способные бесконтрольно размножаться, нанося ущерб экологии региона и здоровью населения. Как пояснил эксперт, хотя в СМИ чаще всего упоминают борщевик Сосновского, закон охватывает более широкую категорию растений. Конкретный перечень потенциально опасных видов формируется властями каждого региона отдельно.
Для граждан за пренебрежение новыми законодательными нормами предусмотрены административные взыскания в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Нарушителям из числа должностных лиц придется заплатить от 50 до 100 тыс. рублей, а для предприятий штраф составит от 400 до 700 тыс. рублей.
Русяев призвал собственников участков заранее проверить свои земли на наличие инвазивных видов и принять меры по их устранению до вступления норм в силу. Это поможет избежать финансовых санкций и внести вклад в защиту местной экосистемы.
