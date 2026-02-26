Дачников предупредили о крупных штрафах за опасные растения на участках

26 февраля 2026, 06:51

«Прайм»: штрафы за опасные растения на дачных участках достигнут 700 тыс. рублей

Фото: iStock/ElcovaLana

С 1 марта владельцы дачных участков могут получить внушительные штрафы до 700 тысяч рублей за произрастание на их землях опасных растений. Об этом сообщил юрист и основатель бизнес‑сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с агентством «Прайм».