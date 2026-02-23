В одном из регионов России растения могут стать иноагентами

23 февраля 2026, 14:05

В Нижегородской области для растений хотят ввести статус иноагентов

Фото: Istock/Oleg Elkov

В Нижегородской области предложили ввести понятие «растение-иноагент». С такой инициативой выступил председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин. Его слова приводит газета «Нижегородская правда».





Люлин сообщил, что в реестр предлагается включать опасные, инвазивные и чужеродные растения, которые несут угрозу экологии и здоровью людей. Главным претендентом на попадание в список председатель назвал борщевик Сосновского.

«От ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети. Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом!», — сообщил политик.