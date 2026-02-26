Роскомнадзор заблокировал доступ к 469 VPN‑сервисам в России
По состоянию на конец февраля 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN‑сервисам на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.
Там пояснили, что меры приняты в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования. Нормативная база для подобных действий закреплена постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 127.
Инициатива по ограничению работы VPN‑сервисов обсуждалась заранее. Еще в конце декабря 2025 года член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с информагентством отмечал, что необходимо ограничить работу VPN‑сервисов в России. По его словам, Роскомнадзор имеет все необходимые технические возможности для реализации таких мер.
