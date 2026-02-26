Роскомнадзор заблокировал доступ к 469 VPN‑сервисам в России

26 февраля 2026, 05:45

Фото: iStock/Prykhodov

По состоянию на конец февраля 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN‑сервисам на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.