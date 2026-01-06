Пустующие дачи влетят россиянам в копеечку

06 января 2026, 12:26

Депутат Чаплин: Россиян будут штрафовать за неиспользуемые дачные участки

Фото: iStock/Zvozdochka

Отсутствие ухода за дачным участком стало поводом для штрафа. Об этом «Российской газете» сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.