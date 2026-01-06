Пустующие дачи влетят россиянам в копеечку
Отсутствие ухода за дачным участком стало поводом для штрафа. Об этом «Российской газете» сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
С 2026 года вступит в силу новый закон, согласно которому за неиспользование садового или дачного участка на протяжении трех лет после его приобретения будут предусмотрены административные штрафы. Размер взыскания составит от одного до полутора процентов кадастровой стоимости земли, но не менее двадцати тысяч рублей. В отдельных случаях может последовать судебное изъятие неосвоенного участка.
Также с этого года владельцев дачных участков начнут штрафовать за неконтролируемое разрастание борщевика. Если собственник не будет принимать меры по борьбе с этим опасным сорняком, ему придется заплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
По словам Чаплина, эта норма направлена на то, чтобы стимулировать владельцев поддерживать свои участки в надлежащем состоянии и предотвращать распространение вредных растений, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью людей.
Кроме того, депутат отметил важность оформления в собственность капитальных построек на участке. К капитальным строениям относятся те, которые имеют прочный фундамент, подключены к стационарным инженерным системам и не могут быть перемещены без ущерба.
В их число входят жилые и садовые дома, капитальные бани, гаражи и другие хозяйственные объекты. При этом легкие навесы, сборные теплицы и временные сараи оформлять в собственность не требуется.
