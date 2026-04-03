Дачников предупредили о штрафах за американский клен на участке
Наличие американского клена на земельном участке может грозить собственнику земли штрафом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Екатерины Тютюнниковой.
Эксперт отмечает, что игнорирование мер по защите земель от вредного воздействия на природу может привести к штрафам. Для физических лиц предусмотрены санкции в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 700 тысяч рублей, отметила она.
По ее словам, зачастую при обнаружении нарушений сначала выносится предписание, а затем, при повторном нарушении, накладывается штраф. Кроме того, размер санкций может варьироваться в зависимости от региона, подчеркнула Тютюнникова.
