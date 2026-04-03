Названы продукты, которые пользовались спросом во время Великого поста

03 апреля 2026, 17:11

«О'КЕЙ»: Россияне покупали квашеную капусту, батат и физалис в Великий пост

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Во время Великого поста россияне чаще начали покупать квашеную капусту, батат и физалис. Такие данные выявили из исследования сети гипермаркетов «О'КЕЙ».





Выяснилось, что в пост россияне традиционно выбирают свежие и замороженные овощи, а также крупы и каши. Кроме того, увеличились продажи бобовых, а также тофу, растительных аналогов мясных продуктов, протеиновых веганских батончиков и десертов.





«Вместе с тем вырос спрос на продукты, свойственные традиционной русской кухне. Например, квашеную капусту в пост едят 37% респондентов. Кроме того, во время поста 35% россиян в качестве перекуса выбирают орехи. При этом чаще всего покупают грецкий и лесной. Также увеличился спрос на ореховые смеси», — приводит Москва 24 результаты опроса.