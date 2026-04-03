Россиянам назвали главную причину увольнения с работы

Доцент Храмова: Основной причиной увольнения россиян является низкая зарплата
Основной причиной увольнения и текучести кадров в российских организациях является неудовлетворенность зарплатой. Так считает доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова.
По ее словам, для большинства россиян в приоритете находится материальная составляющая его работы.
«Необходимо обеспечивать себя, семью, платить кредиты, налоги, обслуживать имущество и т.д. Зарплаты не увеличиваются пропорционально инфляции и росту цен на продукты, бензин, коммунальные услуги и другое», — отметила Храмова в разговоре с RuNews24.ru.
По ее словам, когда у человека удовлетворены базовые потребности, возникает стремление к развитию и самосовершенствованию. Однако это наступает только после удовлетворения потребностей более низкого уровня.