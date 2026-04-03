Россиянам назвали главную причину увольнения с работы

03 апреля 2026, 15:59

Доцент Храмова: Основной причиной увольнения россиян является низкая зарплата

Основной причиной увольнения и текучести кадров в российских организациях является неудовлетворенность зарплатой. Так считает доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова.





По ее словам, для большинства россиян в приоритете находится материальная составляющая его работы.





«Необходимо обеспечивать себя, семью, платить кредиты, налоги, обслуживать имущество и т.д. Зарплаты не увеличиваются пропорционально инфляции и росту цен на продукты, бензин, коммунальные услуги и другое», — отметила Храмова в разговоре с RuNews24.ru.