Россиянам раскрыли простой способ проверить свежесть рыбы
Глава союза рыбопромышленников Балашов: свежесть рыбы можно определить по глазам
Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов дал рекомендацию, как определить свежесть рыбы в магазине.
В интервью URA.RU эксперт посоветовал смотреть рыбе в глаза.
«Если у рыбы глаза прозрачные, стекловидные, значит, всё нормально. А если там уже что-то оранжево-жёлтое или, не дай бог, уже начинает зеленеть, лучше не брать — там уже идёт процесс гниения», — объяснил Балашов.Глава ассоциации посоветовал по возможности проверять рыбу и по запаху. Он добавил: если рыба несвежая и уже начала гнить, покупатель сразу почувствует это.
