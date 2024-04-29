МИД: тысяча граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы

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Тысяча граждан Таджикистана застряла в московских аэропортах, сообщил агентству ТАСС официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
Большинство из них находятся в зоне временного содержания «Внуково». По словам Самади, аналогичная ситуация наблюдается и в других московских аэропортах – Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где, как сообщается, в зоне временного содержания находятся десятки таджикистанцев.
Ранее МИД Таджикистана вынес своим гражданам срочное предупреждение о поездках в Россию.
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Александр Климов