Вопрос о принадлежности Крыма начали задавать на границе с Литвой

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Молдавский автобус, следовавший с 57 пассажирами по маршруту Санкт-Петербург – Тирасполь, был остановлен на границе с Литвой. По словам пассажиров, литовские таможенники начали задавать вопросы о принадлежности Крыма и российской специальной военной операции (СВО) на Украине, а некоторых проверили на детекторе лжи, передает «КП в Молдове».
«Что происходит – никто не знает. Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров», – сообщается в публикации.
Кроме того, 17 человек «отсеяли» в результате проверок. Несмотря на это, автомобиль не был пропущен через границу.
Ранее в аэропорту Кишинева была подвергнута тщательной проверке глава Гагаузии Евгения Гуцул, вернувшаяся из Москвы. По ее словам, советник, прибывший с ней в столицу Молдовы в составе делегации, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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Александр Климов