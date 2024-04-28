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Вопрос о принадлежности Крыма начали задавать на границе с Литвой

28 апреля 2024, 23:49
Фото: iStock/NejauPhoto

Фото: iStock/NejauPhoto

Молдавский автобус, следовавший с 57 пассажирами по маршруту Санкт-Петербург – Тирасполь, был остановлен на границе с Литвой. По словам пассажиров, литовские таможенники начали задавать вопросы о принадлежности Крыма и российской специальной военной операции (СВО) на Украине, а некоторых проверили на детекторе лжи, передает «КП в ​Молдове».
«Что происходит – никто не знает. Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров», – сообщается в публикации.

Кроме того, 17 человек «отсеяли» в результате проверок. Несмотря на это, автомобиль не был пропущен через границу.



Ранее в аэропорту Кишинева была подвергнута тщательной проверке глава Гагаузии Евгения Гуцул, вернувшаяся из Москвы. По ее словам, советник, прибывший с ней в столицу Молдовы в составе делегации, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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В Киеве призвали бояться слов Путина о создании санитарной зоны
Депутат Рады Костенко: Украине следует бояться слов Путина о санитарной зоне
28 апреля 2024, 23:58

Фото: iStock/3dmitry

Украинские власти должны быть обеспокоены заявлениями президента России Владимира Путина о создании санитарной зоны на территории республики, заявил в интервью YouTube-каналу «Прямой» депутат Верховной Рады Роман Костенко.
«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны», – отметил он.

Политик считает, что Россия может использовать для этого корректируемые авиабомбы (КАБы). По его словам, российские войска могут занять до 30 километров под санитарную зону.

Ранее Путин заявил о возможности создания «санитарной зоны» на территории Украины. Он отметил, что это позволит снизить риск атак на российские регионы.

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#военные
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Украинец получил условный срок, не явившись в военкомат «из-за похмелья»
Страна.ua: украинец получил условный срок за неявку в военкомат «из-за похмелья»
28 апреля 2024, 23:42

Фото: iStock/Michał Chodyra

На Украине мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно за неявку на призывные мероприятия «из-за похмелья», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на решение Красиловского районного суда Хмельницкой области.
Отмечается, что мужчина употребил алкоголь накануне вечером, когда должен был посетить центр социальной защиты.

«На следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову», — говорится в решении суда.

Сам обвиняемый заявил, что готов отбывать наказание. В связи с этим суд назначил подсудимому условное наказание вместо трех лет лишения свободы. Также было принято во внимание раскаяние подсудимого и признание им своей вины.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудник военной службы похитил мужчину, стоявшего на улице возле своего дома. Возле гражданина притормозил автомобиль, его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

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#арест
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Генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма
28 апреля 2024, 23:30

Фото: iStoc/Ekaterina Utorova

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что возвращение Крыма невозможно, передает YouTube-канал «Прямой».
Военнослужащий посмеялся над словами ведущей программы, которая заявила, что летом украинская армия сможет вернуть полуостров или уничтожить Керченский мост с помощью американского оружия.

«Мы не сможем уничтожить логистику», – заявил он.

Кривонос пояснил, что Россия создала сложную и многоуровневую цепочку поставок, которую ВСУ не могут нарушить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план контрнаступления украинской армии включает в себя уничтожение Крымского моста. По словам главы государства, ВСУ будут атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.

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Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ
Алиев завил о начале демаркации границы Азербайджана и Армении
28 апреля 2024, 23:28

Фото: iStock/ffikretow

Азербайджан и Армения приступили к процессу демаркации границы, сообщил в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену, передает ТАСС.
Данному решению предшествовал процесс делимитации границы, в ходе которого страны определились с местом демаркации границы.

Алиев также сообщил Блинкену, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для обсуждения мирных переговоров.

Президент Азербайджана ранее заявлял, что мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано к ноябрю этого года.

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#армения
#азербайджан
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#граница
#переговоры
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Польша и Литва хотят разместить минные поля вдоль границы с Россией
Генерал Скшипчак: Польша и Литва должны разместить минные поля на границе с РФ
28 апреля 2024, 22:25

Фото: iStock/Neznam

Польские и литовские границы с Россией нужно укрепить минные полями. Такое предложение прозвучало от экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака.
В беседе с порталом Delfi он заявил, что Литва и Польша должны начать строительство мощных минных укреплений. При этом скрывать этот факт, по его словам, не следует.

Он добавил, что в случае начала военного конфликта с одной из прибалтийских стран возведение укреплений уже может быть поздно. При этом в настоящее время угрозы полномасштабной войны в Европе нет.

Кроме того, Скшипчак предложил возвести такие же укрепления на российско-белорусской границе.

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#литва
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#россия
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#мина
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В Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах
28 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В центре Тбилиси члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане проводят митинг против закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что активисты собрались на площади Республики. После этого они собираются провести шествие к зданию парламента Грузии.

Участники митинга держат в руках флаги Евросоюза и кричат «Нет российскому закону!».

Митинг был анонсировал после того как стало известно о намерении правящей партии «Грузинская мечта» провести акцию в поддержку закона 29 апреля. Для проведения этой акции партия даже призвала сторонников из регионов Грузии.

Напомним, что грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси не утихают протесты.

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#грузия
#митинг
#протесты
#иностранный агент
#закон
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Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении GPS
FT: главы МИД стран Балтии заявили, что РФ подавляет GPS и мешает работе авиации
28 апреля 2024, 21:14

Фото: iStock/Rathke

Главы МИД прибалтийских республику утверждают, что Россия подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. Их слова приводит газета Financial Times (FT).
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация вблизи российской границы становится слишком неспокойной, что ни в коем случае нельзя игнорировать.

Его эстонский коллега Маргус Цахкна заявил, что происходящее с системой GPS воспринимается властями страны как часть враждебных действий России. Он назвал это «гибридными атаками».

Об инцидентах с GPS также заявила латвийский министр Байба Браже, которая указала на контакты с другими государствами по данному вопросу.

Издание напоминает, что 25 и 26 апреля два самолёта авиакомпании Finnair, следовавшие из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт отправления из-за помех в работе GPS. О подобных проблемах сообщается и ранее. Ни одно государство не взяло на себя ответственность за вмешательство в работу навигационной системе.

Однако власти стран Балтии уверены, что таким образом Россия пытается защитить Калининград от атак украинских беспилотников.

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В Эстонии предложили закрывать КПП «Койдула» на ночь

В Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией
#россия
#обвинение
#литва
#латвия
#эстония
#навигация
#авиасообщение
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В Эстонии предложили закрывать КПП «Койдула» на ночь
28 апреля 2024, 21:02

Фото: iStock/Racide

Власти Эстонии рассматривают возможность закрытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» в ночное время после аналогичного решения по КПП в Нарве. Об этом сообщил глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв в эфире радиостанции ERR.
Он отметил, что такая мера может быть введена по двум причинам. Во-первых, для более тщательного соблюдения антироссийских санкций. В настоящее время транспортные потоки значительно уменьшились, поэтому не стоит держать границу с Россией открытой в ночное время. А, во-вторых, закрытие КПП вводится в целях экономии

Ранее радиостанция сообщала, что с 1 мая по решению правительства КПП в Нарве будет открыт только с 07:00 до 23:00. При этом пункты «Койдула» и «Лухамаа» планировалось оставить открытыми ночью.

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#эстония
#россия
#граница
#закрытие
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Зеленский сообщил о переговорах с США об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
Зеленский: Украина и США ведут переговоры об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
28 апреля 2024, 20:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина и США в рамках сотрудничества в сфере безопасности ведут переговоры об объёмах военной, финансовой и иной поддержки Киева на последующие 10 лет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
По его словам, представители двух стран работают над текстом двустороннего соглашения о безопасности. В ходе этой работы планируется зафиксировать уровни поддержки на текущий год и на 10 лет вперёд.

Отмечается, что в это соглашение входит военная, финансовая и политическая поддержка, а также совместное производство вооружения.

Зеленский заявил, что цель Киева – сделать соглашение с Соединёнными Штатами самым сильным по сравнению с подобными документами, которые Украина уже подписывала ранее или собирается подписать в будущем с другими союзниками.

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