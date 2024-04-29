В российском аэропорту перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж

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Петербургский аэропорт Пулково прекратил прием багажа, обернутого в пищевую пленку, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
Уточняется, что упаковка багажа должна соответствовать требованиям аэропорта. В связи с этим пищевая пленка или другая неподходящая упаковка не допускается. Как пояснили в компании, такие меры направлены на обеспечение бесперебойной работы багажной системы.
По данным пресс-службы, пассажиры, желающие защитить свой багаж, могут обратиться на официальные стойки по упаковке багажа. В аэропортах открыты дополнительные пункты обслуживания.
Ранее эксперты рассказали российским туристам о передовых методах упаковки багажа во время путешествий.
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По данным пресс-службы, пассажиры, желающие защитить свой багаж, могут обратиться на официальные стойки по упаковке багажа. В аэропортах открыты дополнительные пункты обслуживания.
Ранее эксперты рассказали российским туристам о передовых методах упаковки багажа во время путешествий.
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Александр Климов