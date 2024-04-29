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В российском аэропорту перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж

Аэропорт «Пулково» перестал принимать багаж в пищевой пленке
29 апреля 2024, 03:17
Фото: iStock/jchizhe

Фото: iStock/jchizhe

Петербургский аэропорт Пулково прекратил прием багажа, обернутого в пищевую пленку, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
Уточняется, что упаковка багажа должна соответствовать требованиям аэропорта. В связи с этим пищевая пленка или другая неподходящая упаковка не допускается. Как пояснили в компании, такие меры направлены на обеспечение бесперебойной работы багажной системы.

По данным пресс-службы, пассажиры, желающие защитить свой багаж, могут обратиться на официальные стойки по упаковке багажа. В аэропортах открыты дополнительные пункты обслуживания.



Ранее эксперты рассказали российским туристам о передовых методах упаковки багажа во время путешествий.

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#санкт-петербург
#багаж
#пассажиры
#туристы
Дачников предупредили о штрафах за уничтожение борщевика
29 апреля 2024, 04:03

Фото: iStock/PavloBaliukh

Глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счета владельцам после проведения работ, передает РИА Новости.
Он посоветовал не допускать подобной ситуации. Чаплин также напомнил, что за ненадлежащее состояние территории будет налагаться штраф до 5 000 рублей.

По словам Никиты Чаплина, при сжигании сорняков на дачных участках выделяются токсичные вещества. Образующийся в процессе диоксин токсичен как для животных, так и для человека. Депутат пояснил, что это вещество раздражает дыхательную систему и вызывает аллергические реакции.

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МИД: тысяча граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы

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#штраф
#подмосковье
#дача
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МИД: тысяча граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы
29 апреля 2024, 03:41

Фото: iStock/ArtMassa

Тысяча граждан Таджикистана застряла в московских аэропортах, сообщил агентству ТАСС официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
Большинство из них находятся в зоне временного содержания «Внуково». По словам Самади, аналогичная ситуация наблюдается и в других московских аэропортах – Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где, как сообщается, в зоне временного содержания находятся десятки таджикистанцев.

Ранее МИД Таджикистана вынес своим гражданам срочное предупреждение о поездках в Россию.

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#мид
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Сын Рамзана Кадырова Адам стал куратором Российского университета спецназа
29 апреля 2024, 00:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале Кадырова-старшего.
«По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал глава региона.

Ранее, в феврале, старший сын Кадырова Ахмат был назначен министром по делам молодежи Чечни. Он также был награжден орденом Кадырова.

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#чечня
#рамзан кадыров
#владимир путин
#награда
#министр
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«Не хватило мест»: пассажиры не смогли улететь из Домодедово из-за замены борта
SHOT: несколько пассажиров не смогли улететь из Домодедово из-за замены борта S7
28 апреля 2024, 20:51

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Авиакомпания S7 пригнала маленький самолёт, в котором не хватило места нескольким зарегистрированным пассажирам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в Домодедово. Пять пассажиров не смогли улететь из-за того, что им не хватило места в самолёте.

Как рассказала каналу пассажирка Татьяна, она купила билеты в Саратов на прошлой неделе. Однако на стойке регистрации ей и её мужу заявили, что авиакомпания в последний момент заменила борт, поэтому места на всех не хватит.

Женщине, её мужу и ещё трём купившим билеты предложили вылететь тем же рейсом на следующее утро или рейсом авиакомпании «Победа».

В итоге пассажирам, которые не смогли улететь и более двух часов выясняли причины произошедшего, выдали дебетовые карты с 3000 рублей в качестве компенсации.

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#домодедово
#пассажиры
#инцидент
#авиакомпания
#самолет
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Россиянам запретили упаковывать чемоданы в пищевую плёнку
В «Пулково» перестали принимать багаж, упакованный в пищевую плёнку
28 апреля 2024, 20:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В петербургском аэропорту «Пулково» перестали принимать багаж, самостоятельно упакованный пассажирами в пищевую плёнку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).
Отмечается, что теперь будут приниматься только чемоданы, упакованные в плёнку, соответствующую требованиям аэропорта. Иной багаж приниматься не будет.

Представители аэропорта добавили, что пассажиры могут воспользоваться специальными стойками для упаковки багажа, которые оборудованы в здании авиагавани. Также в аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.

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#аэропорт
#багаж
#правила
#россия
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Врач объяснил, к какой болезни может привести шашлык с алкоголем
Врач Тяжельников: шашлык лучше запивать морсом, компотом или чаем
28 апреля 2024, 20:01

Фото: iStock/Oksana Starostina

Жажду после шашлыка лучше всего утоляют морсы, несладкие компоты, чаи и вода. При этом от алкоголя и сладких газированных напитков лучше отказаться, посоветовал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
Врач заявил, что запивать жирную пищу сладкими газированными напитками – это не только не эффективно при борьбе с жаждой, но и ведёт к набору лишних калорий.

Также опасно запивать шашлык алкоголем, поскольку это негативно сказывается на поджелудочной железе и ведёт к обострению панкреатита.

Тяжельников посоветовал брать на природу как можно больше питья. А выбор стоит сделать в сторону морсов, компотов, воды или чая.

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#шашлык
#алкоголь
#напитки
#здоровье
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В Армении протестующие перекрыли дорогу в Иран
Протестующие против делимитации границы в Армении перекрыли дорогу в Иран
28 апреля 2024, 19:09

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли тракторами трассу, ведущую в Иран. Об этом сообщает портал 168.AM.
Издание опубликовало кадры, на которых видно, как недовольные действиями властей армяне перекрыли дорогу с помощью тракторов. Это произошло в порядка 130 километрах от Еревана, в городе Ехегнадзор.

Ранее, 19 апреля, в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна подтвердили передачу Арменией Азербайджану двух с половиной сёл в Тавушской области. Эти заявления вызвали недовольство у населения региона, вспыхнули протесты.

Ранее посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что республика не собирается подрывать российские интересы, поскольку это было бы «самоубийственным шагом».

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#армения
#азербайджан
#граница
#иран
#трасса
#перекрытие
#протесты
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Автор многих книг о Древней Руси: На Украине скончался историк Толочко
28 апреля 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Известный украинский историк Пётр Толочко ушёл из жизни в возрасте 86 лет, об этом сообщает «Страна.ua».
«Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — уточнили в украинском издании.

Как удалось выяснилось РИА Новости, 86-летний академик скончался утром 28 апреля в больнице Феофания под Киевом. Причиной его смерти стал целый комплекс различных заболеваний. При этом отчего именно умер историк — источник агентства не уточнил.

Толочко выступал за за объединение трёх славянских народов — русских, украинцев и белорусов. В своей книге он утверждал, что Украине никогда не жила лучше, чем во времена, когда три братских страны находились в состоянии мира.

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#смерть
#украина
#история
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Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова
Арестованный друг замминистра обороны Бородин владел землей за 130 млн рублей
28 апреля 2024, 17:38

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Друг замминистра обороны Сергей Бородин, которого арестовали вместе с Тимуром Ивановым, оказался ещё и соседом по усадьбе. Стоимость его земель составляет всего 130 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в коттеджном посёлке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021 году.

Ранее Mash писал о том, что именно Сергей со своей компанией «Волжский берег» занимался приобретением земель и строительством родового особняка для четы Ивановых.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#следственный комитет
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