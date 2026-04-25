Россиянам сообщили, кому положен перерасчет пенсии
Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие пенсионеры, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, а именно на 2016-2024 годы. Об этом рассказала РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.
Для работников, трудившихся с 2016 по 2024 годы, когда индексация пенсий была приостановлена, предусмотрен механизм восстановления справедливости. После прекращения трудовой деятельности происходит увеличение пенсии. Гукасова отметила, что при увольнении Социальный фонд России (СФР) автоматически осуществляет перерасчет пенсии.
Эксперт уточнила: после увольнения пенсия увеличивается на сумму всех пропущенных индексаций за время работы. Для тех, кто вышел на пенсию до 2016 года и продолжал трудиться, максимальная прибавка может достигать 119,5%.
Читайте также: