В Минздраве назвали заболевание, которое часто встречается у россиян

РИА Новости: артериальная гипертония широко распространена в России
Артериальная гипертония широко распространена в России. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.



Во время диспансеризации, если у человека обнаруживается повышенное артериальное давление, врачи не рассматривают это как фактор риска, а сразу классифицируют как заболевание. В результате пациент попадает в третью группу здоровья, подлежащую диспансерному наблюдению, отметила Драпкина.

Она также подчеркнула, что в России успешно лечат артериальную гипертензию. Существующие клинические рекомендации соответствуют всем необходимым стандартам. При этом осведомлённость о диагнозе и активная борьба с этим заболеванием напрямую способствуют увеличению продолжительности жизни.

Екатерина Коршунова

