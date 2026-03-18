Москвичам пообещали теплую погоду до конца марта
Синоптик Позднякова: температурный фон в Москве превышает климатическую норму
В столичном регионе температура превышает климатическую норму. Об этом рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, в четверг, 19 марта, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. А в пятницу погода будет более облачная. В ночные часы в Москве будет около 0 °C, а по области — до -5 °C. Днем до конца рабочей недели в регионе будет сохраняться температура порядка +7...+12 °C.
«И в субботу, и воскресенье может быть на градус потеплее — +8...+13 °C по региону и где-то +11...+13 °C — по Москве. То есть характер погоды не меняется, температурный фон выше климатической нормы. Солнце продолжит нас радовать», — добавила Позднякова в разговоре с RT.
Однако она предупредила, что в утренние часы местами будет сохраняться гололедица, поскольку вода от таяния снега в ночные часы будет подмерзать.
В беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова добавила, что до конца марта температура в Москве и Подмосковье будет превышать норму примерно на 3–4 °C.
«Поэтому можно рассчитывать, что интенсивное таяние снега у нас продолжится, и весенние процессы будут набирать силу. Возвраты холодов у нас случаются в апреле. Будем надеяться, что они не будут продолжительными и значимыми», — отметила синоптик.
Позднякова уточнила, что всю оставшуюся часть марта характер погоды в столичном регионе не изменится.