Москвичам пообещали теплую погоду до конца марта

18 марта 2026, 11:24

Синоптик Позднякова: температурный фон в Москве превышает климатическую норму

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

В столичном регионе температура превышает климатическую норму. Об этом рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, в четверг, 19 марта, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. А в пятницу погода будет более облачная. В ночные часы в Москве будет около 0 °C, а по области — до -5 °C. Днем до конца рабочей недели в регионе будет сохраняться температура порядка +7...+12 °C.





«И в субботу, и воскресенье может быть на градус потеплее — +8...+13 °C по региону и где-то +11...+13 °C — по Москве. То есть характер погоды не меняется, температурный фон выше климатической нормы. Солнце продолжит нас радовать», — добавила Позднякова в разговоре с RT.

«Поэтому можно рассчитывать, что интенсивное таяние снега у нас продолжится, и весенние процессы будут набирать силу. Возвраты холодов у нас случаются в апреле. Будем надеяться, что они не будут продолжительными и значимыми», — отметила синоптик.