«Доброе дело»: Россиян предупредили о рисках вмешательства в дела мошенников
Юрист Лукинова: вмешиваться в схемы мошенников опасно для жизни
В России участились случаи мошенничества, построенного на эмоциональном давлении и доверии. Об этом сообщила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.
В беседе с «Известиями» Лукинова отметила, что жертвы аферистов могут вернуть похищенные деньги через суд. Для этого потребуются доказательства: записи разговоров, видео с камер, показания свидетелей и сведения о получателе средств.
«Если вы стали свидетелем ситуации, в которой, как вам кажется, мошенник под видом доброго дела вымогает деньги, напрямую вмешиваться не рекомендуем, это может быть опасно. Конфликт может перерасти в физический ущерб телу и имуществу», — пояснила эксперт.Юрист подчеркнула, что лучше зафиксировать происходящее и вызвать полицию. Если деньги уже перевели, нужно сразу подать заявление. Проверить информацию аферистов сложно из-за эмоций, но Лукинова советует связываться с организациями только по официальным телефонам — это помогает вовремя распознать обман.