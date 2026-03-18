Стало известно, к чему возвращаются россияне после 45 лет
Больше половины опрошенных россиян старше 45 лет начали заниматься отложенными делами. Об этом говорится в исследовании образовательного холдинга Skillbox, проведенного совместно с соцсетью «Одноклассники» и сервисом Anketolog, передает РИА Новости.
Более половины россиян старше 45 лет (52%) признались, что в зрелые годы начали заниматься тем, что откладывали ранее: сделали первые шаги в новом направлении или приступили к долгим откладываемым делам, показал опрос. Согласно результатам исследования, 72% респондентов отметили, что сейчас у них больше свободного времени, чем раньше.
Примерно половина взрослых россиян проводит свободное время дома, занимаясь домашними делами, около 38% уделяют его интернету и социальным сетям. Также примерно 37% опрошенных находят время для работы и подработок. В опросе участвовали 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
