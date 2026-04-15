Названа самая распространенная причина изжоги
В большинстве случаев изжога бывает вызвана не определенными продуктами, а пищевыми привычками. Об этом заявила гастроэнтеролог Александра Метелина в разговоре с «Газетой.Ru».
Врач отметила, что изжога часто возникает из-за спешки во время еды, когда человек быстро поглощает пищу большими кусками. Это приводит к попаданию воздуха в пищевод, что может вызвать жжение и отрыжку. Другая распространённая причина — одновременное употребление пищи и напитков, например, еды и чая без перерывов.
Метелина подчеркнула, что редкие, но обильные приёмы пищи могут спровоцировать изжогу. Кроме того, она обратила внимание на то, что активность сразу после еды или привычка отдыхать сразу после приёма пищи также могут стать причиной неприятных ощущений. Эксперт заключила, что газированные напитки не всегда являются основным виновником изжоги, так как чаще всего проблема кроется в повседневных привычках, на которые многие не обращают внимания.
