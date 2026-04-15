«Вибрирует при сутулости»: 22-летний россиянин попал в топ-50 разработчиков Apple
22-летний Антон Баранов из Екатеринбурга создал приложение для AirPods. Как сообщает Telegram-канал Mash, разработка молодого человека вошла в топ-50 студенческих проектов Apple.
Приложение помогает следить за осанкой владельца через датчики в наушниках. Если человек сутулится, устройство отправляет вибрацию на смартфон и предупреждение в наушники. Помимо этого, программа анализирует речь и выявляет слова-паразиты.
Пользователь может репетировать выступления, а встроенная нейросеть оценивает речь. При повторах или использовании слов-паразитов Apple Intelligence отправляет уведомление прямо в наушник.
Информация при этом не сохраняется: обработка работает на устройстве без интернета и на 20 языках. Сам Антон учится в Германии. Впервые он засветился на конкурсе Swift Student Challenge. Благодаря приложению разработчик попал в топ-50 и скоро презентует проект в Купертино на WWDC26.
