Россиянам объяснили, почему дачную воду нельзя пить без фильтра даже после кипячения
Дачную воду нельзя пить даже после кипячения без фильтра, так как концентрация железа и марганца в ней может превышать нормы в несколько раз. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
По его словам, после таяния снега и оттаивания верхних слоев почвы в скважины и колодцы начинают поступать талые воды. Они проникают через перегной, глину и песок, неся с собой растворенные минеральные соли, органические остатки и взвешенные частицы, которые накопились за зимний период.
Концентрация железа, марганца и взвешенных веществ может значительно превышать установленные санитарные нормы в такой воде. Кипячение уничтожает микроорганизмы, но не удаляет растворенные ионы металлов. Регулярное употребление такой воды без фильтрации создает повышенную нагрузку на организм и со временем может негативно отразиться на здоровье, отметил эксперт.
Буряков подчеркнул, что все бытовые фильтры классифицируются по физическому принципу задержания примесей. Сетчатые фильтры с ячейками размером 50–100 микрон предназначены для удаления крупных частиц: песка, окалины и кусочков ржавчины. Однако растворенные ионы железа, марганца и кальция остаются в воде.
Мембранные фильтры функционируют как молекулярное сито. Ультрафильтрационные мембраны с порами 0,01–0,1 микрона задерживают взвеси, но пропускают соли. Нанофильтрационные мембраны с порами 0,001–0,01 микрона отсеивают кальций и магний, что снижает жесткость воды. Обратный осмос, использующий мембраны с порами около 0,0001 микрона, пропускает только молекулы воды, заключил он.
