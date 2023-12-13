Dagens Nyhete: Шведский учитель дал задание школьникам спланировать теракт

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Учитель одной из средних школ в Швеции дал своим ученикам довольно необычное задание. Он поручил им в качестве домашнего задания детально спланировать террористическую атаку.
В администрации муниципалитета отметили, что очень серьёзно относятся к происшествию, особенно на фоне повсеместно, и особенно в Швеции, возросшей террористической угрозы. Трудно ей противостоять, если школьники будут получать подобные задания, отметили в муниципалитете.
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Александр Бойцов