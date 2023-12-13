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Российские военные ликвидировали гражданина Швеции, который воевал на стороне ВСУ в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства.
«Швед погиб в боях на Украине. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что мужчине около 30 лет, он уроженец Свеланда», – говорится в сообщении.
Ранее издание Rebelion сообщало, что Украинские власти используют латиноамериканских наемников как «живой таран» против армии России. Согласно сообщению, латиноамериканцев отправили на самые трудные и напряженные боевые рубежи, им отводилась роль «живого тарана» против российских позиций.
Авторы материала пишут, что иностранных наемников ожидает «билет в один конец», так как Вооружённые силы Российской Федерации применяют мощнейшие вооружения против ВС Украины.
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Элина Позднякова