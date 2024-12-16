Дагестанец умер, узнав, что не он отец своего 23-летнего сына

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Житель Дагестана по имени Заур скоропостижно скончался. Это произошло сразу после того, как он узнал, что ему подменили ребенка в родильном доме 23 года назад.
В 1998 году в одном из местных роддомов акушерка случайно перепутала новорожденных мальчиков. Заур и его жена Патимат, ничего не подозревая, растили сына. В 2021 году Патимат узнала правду: их биологический сын проживает в соседнем селе. Она пыталась утаить это от мужа, но спустя три года он узнал, что 23 года растил не своего ребенка.
Друзья семьи рассказали, что мужчина пережил сильнейший стресс. Сразу после того, как Заур узнал шокирующую новость, он замкнулся, стал надолго уходить из дома. Его тело нашли в горах, смерть наступила от остановки сердца.
Овдовев, Патимат подала иск против роддома, где произошла чудовищная ошибка. По решению суда она получит компенсацию в размере одного миллиона рублей.
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Друзья семьи рассказали, что мужчина пережил сильнейший стресс. Сразу после того, как Заур узнал шокирующую новость, он замкнулся, стал надолго уходить из дома. Его тело нашли в горах, смерть наступила от остановки сердца.
Овдовев, Патимат подала иск против роддома, где произошла чудовищная ошибка. По решению суда она получит компенсацию в размере одного миллиона рублей.
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Александр Бойцов