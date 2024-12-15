Мать-изверг девять лет измывалась над четырьмя детьми

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Жительница Дивеевского района Нижегородской области на протяжении долгого времени истязала четверых своих детей. Это происходило с 2015 по нынешний 2024 год.
Женщина никак не заботилась о развитии детей и полностью отстранилась от их воспитания, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Будучи недовольной их поведением, систематически унижала и избивала их за самые незначительные проступки. Следы своих преступлений она пыталась скрыть с помощью иголки с ниткой: вместо посещения врача зашивала увечья самостоятельно.
Об издевательствах стало известно, когда пьяная женщина подожгла дом. Дети смогли выбраться через окно, после чего спасатели доставили их в реабилитационный центр. Против женщины возбуждено уголовное дело «Истязание несовершеннолетних, совершенное с особой жестокостью», ее ждет тюремное заключение до семи лет.
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Александр Бойцов