В Дагестане из-за ветра и снегопада без света осталось свыше 50 тыс человек

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В Дагестане из-за снегопада и ветра без электричества осталось свыше 50 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго республики.
По информации ведомства, массовое отключение света произошло в более чем 30 районах Дагестана. Частично обесточены Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск. По предварительным данным, ликвидировать последствия стихии планировалось до конца субботы.
Отключение электричества в Дагестане связано с резким ухудшением погоды. В регионе наблюдался снегопад и ветер порывами до 25 метров в секунду. В совокупности непогода привела к коротким замыканиям и обрывам проводов.
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