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В Дагестане из-за ветра и снегопада без света осталось свыше 50 тыс человек

Фото: iStock/MahmutSonmez

Фото: iStock/MahmutSonmez

В Дагестане из-за снегопада и ветра без электричества осталось свыше 50 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго республики.


По информации ведомства, массовое отключение света произошло в более чем 30 районах Дагестана. Частично обесточены Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск. По предварительным данным, ликвидировать последствия стихии планировалось до конца субботы.

Отключение электричества в Дагестане связано с резким ухудшением погоды. В регионе наблюдался снегопад и ветер порывами до 25 метров в секунду. В совокупности непогода привела к коротким замыканиям и обрывам проводов.

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На Украине задержан подозреваемый в теракте в Днепропетровске
15 декабря 2024, 00:20

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

На Украине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении теракта возле военкомата в Днепропетровске. Об этом рассказали в telegram-канале СБУ.
«СБУ и Нацполиция по горячим следам задержали мужчину, который взорвал самодельное взрывное устройство в Днепропетровске», — передает ведомство.

На данный момент правоохранители проводят обыск по месту жительства задержанного. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В СБУ отметили, что в результате теракта погиб один человек. Также в числе пострадавших значатся двое полицейских.

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#теракт
#сбу
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Срок, переезд и автокатастрофа: как сложилась жизнь 15-летнего ученика и 28-летней учительницы после секс-скандала
14 декабря 2024, 18:13

Фото: соцсети Ангелины Дорофеевой

В 2016 году вся страна наблюдала за громкой историей, героиней которой стала учительница начальных классов из Волжского – тогда еще 28-летняя Ангелина Дорофеева: она соблазнила 15-летнего школьника Алексея Булычева. Оба многое рассказали на различных ток-шоу, однако кое-что осталось скрыто от общественности.
О том, была ли любовь между скандальной парой, а также как сложились жизни героев этой резонансной истории, расскажет редакция «Радио 1».

Как начался скандальный роман 28-летней учительницы и 15-летнего подростка


Весной 2016 года СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении Дорофеевой — «половое сношение» и «развратные действия» с несовершеннолетним. Уточняется, что Ангелине также назначила два года условного срока.

Фото: iStock/Zolnierek

По словам самого Алексея, все произошедшее воспринимается для него сейчас лишь как первый опыт. Он утверждает, что это была влюбленность, но уж точно не любовь. А роман закрутился довольно просто, вспоминает парень.

«Сначала я поинтересовался татуировками учительницы, потом спросил соцсети. Там мы уже общались на «ты». Через два дня она сама задала вопрос о том, хочу ли я с ней встречаться», — говорит Булычев.

Молодой человек отметил, что с каждым днем их отношения развивались все больше, при этом они не задумывались о последствиях. Когда родители Алексея узнали об этих отношениях, их жизни кардинально изменились.

Как сегодня живет экс-возлюбленный осужденной за педофилию учительницы


Сегодня Алексей живет в Москве, куда переехал со своей семьей, а также прошел курсы программиста.

«Когда мы ездили на ток-шоу, нам Москва очень понравилась. У меня появилось понимание, что здесь люди больше зарабатывают и в целом уровень жизни выше. Поэтому мы решили остаться», — пояснил он.

Как заявляет Булычев, о прошлом он давно не вспоминает. Примечательно, что судиться с бывшей учительницей Алексей не хотел и не стал бы.

Поломала карьеру, а потом и всю жизнь: гибель Ангелины Дорофеевой в автокатастрофе


В отличие от Алексея, у которого жизнь после случившегося стала налаживаться, Ангелине с каждым днем становилось все хуже. Женщину уволили из школы, с имеющейся судимостью на работу ее не принимали, по этой причине приходилось выживать благодаря случайным заработкам. После суда своих детей Дорофеева так и не увидела.

Фото: соцсети Ангелины Дорофеевой

В декабре 2017 года Ангелина разбилась в автокатастрофе. Из четырех находившихся внутри людей погибла лишь она. Водителя Магомеда Ильясова, который, кстати, впервые в ту ночь видел Ангелину, посадили в тюрьму.

Незадолго до гибели Алексей случайно встретил Ангелину. Это случилось как раз перед переездом в Москву.

«Мы с ней заговорили. Она сказала, что не обижается ни на что, но не понимает, за что ей это все досталось. Мне было ее жаль, выглядела неважно. Было жаль, что сама загубила себя», — вспоминает молодой человек.

По его словам, он не был потрясен, когда узнал о смерти Дорофеевой. Булычев уверен, что это судьба. Он также посоветовал школьникам и педагогам действовать, как велит душа, однако всегда думать о последствиях.

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ТАСС: ребенок погиб в ДТП в Новой Москве
14 декабря 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Kondratov

Ребенок в новой Москве погиб в результате ДТП, пишет ТАСС, ссылаясь на столичную Госавтоинспекцию. Предварительно известно, что за рулем Porsche находилась нетрезвая женщина, сказали в ГАИ, добавив, что ее задержали.
«В деревне Зименки в районе улицы Солнечная, 13 водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на двух пешеходов - женщину с ребенком», — добавили сотрудники.
Ранее сообщалось о массовой аварии в подмосковном Домодедове. Уточнялось, что столкнулись приблизительно два десятка машин, включая фуры и автобус.

Кроме того, ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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В Архангельской области завели дело на «Лучшего врача года» за финансирование экстремистов
Baza: на «Лучшего врача года» Серебренникова завели дело за финансирование ФБК*
14 декабря 2024, 14:59

Фото: iStock/Akintevs

На «Лучшего врача года» Николая Серебренникова из Шенкурска в Архангельской области уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Согласно данным следствия, с середины 2021 года по 2022 год он перевел 3500 рублей ФБК*. Уточняется, что обвиняемый за 6 месяцев сделал 7 переводов организации. Иные подробности по делу не раскрываются.

На счету врача множество успешных операций. В 2016 году за проведение уникальной операции Серебренников и его коллега стали победителями в областном конкурсе «Лучший врач года».

Ранее сообщалось, что жителя Курска, выполнявшего задания Киева, будут судить за госизмену и диверсию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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*Включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
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При пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске пострадали 16 человек
14 декабря 2024, 14:38

Фото: iStock/gorodenkoff

При пожаре в торговом центре «Беларусь» в Витебске пострадали 16 человек. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебской области Михаил Вишневецкий, передает ТАСС.
Уточняется, что среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. На месте работает оперативно-следственная группа. Отмечается, что сотрудники МЧС России продолжают оставаться на месте трагедии. В процессе ликвидации ЧС пострадали два спасателя. ​Их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавил Вишневецкий.

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Убийца водительницы BlaBlaCar оказался серийным маньяком: на сколько посадят, подробности дела
SHOT: убивший водительницу BlaBlaCar Чикирев оказался маньяком-серийником
14 декабря 2024, 13:35

Виталий Чикирев (Фото: СКР)

Виталий Чикирев, убивший водительницу BlaBlaCar и директора двух московских ресторанов Burger King Ирину Ахматову, оказался серийным убийцей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Мужчина признался еще в четырех убийствах, увеличив число своих жертв до шести. О том, какие преступления ранее совершил Чикирев и на сколько лет его могут посадить — в материале «Радио 1».

Убийство директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой


Об исчезновении Ирины Ахматовой стало известно утром 26 декабря 2018 года. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Этим человеком оказался Виталий Чикирев. Регистрируясь в сервисе, он использовал чужие данные и фото. Ранее мужчина отбывал длительный срок за сексуальные преступления и мошенничество.

Ирина Ахматова (Фото: соцсети)

Чикирев ограбил и убил женщину. Позднее машина Ахматовой была найдена около одного из торговых центров в Ярославле. Автомобиль тщательно вымыли, с него сняли номера, так как преступник планировал продать его на запчасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Чикирева посадили на 25 лет.

Психиатрическое заболевание Чикирева


После задержания мужчина неоднократно проходил психиатрическое обследование. Одно из последних показало наличие у него смешанного расстройства личности с низким уровнем эмпатии. Однако он не был направлен на принудительное лечение и оставался в строгих условиях заключения.

Посидев за решёткой 6 лет, маньяк стал рассказывать о других своих зверских убийствах, чтобы его снова начали возить в суд для разнообразия.

Другие убийства, которые совершил маньяк


Мужчина рассказал о четырех новых убийствах, совершенных в период с 2003 по 2004 год. Он также сообщил, что в 2010 году помог своему другу избавиться от тела его убитой возлюбленной.

Виталий Чикирев (Фото: соцсети)

В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась. В квартире он напал на жертву и ограбил ее. Через месяц в декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на москвичку, украл ее шубу и другое имущество.

Свой первый срок Виталий Чикирев получил в Ярославской области 1 ноября 2004 года. Тогда его признали виновным в изнасиловании и приговорили к шести годам заключения. На свободу он вышел 13 апреля 2010 года, а спустя четыре года снова попал за решетку. На этот раз Нижегородский районный суд признал его виновным по статье «Разбой». Угрожая ножом, он пытался ограбить двух проституток. На свободе он оказался 2015 и почти сразу переехал в подмосковный Серпухов.

Все это время мужчина нигде не работал. Скорее всего, жену и маленького сына он содержал на добытые криминальным способом средства.

Какой срок грозит Чикиреву


В настоящее время Чикирев отбывает 25-летний срок в тюрьме для особо опасных преступников. После признательных показаний ему грозит пожизненное заключение. Также к обвинениям добавилась статья за незаконное хранение оружия.

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Массовое ДТП произошло в Подмосковье
ДТП с участием 20 машин произошло в Домодедове
14 декабря 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Примерно 20 машин, фур и автобус столкнулись в подмосковном Домодедове в результате массового ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях. Все произошло на трассе М4, она практически целиком перекрыта, появились пробки. Предварительно, никто не пострадал.
Известно, что в столице этим же утром ДТП произошло на Кутузовском проспекте. По информации оперативных служб, столкнулись четыре машины, есть четверо пострадавших.

Кроме того, массовая авария случилась в хабаровском регионе, где, предварительно, водитель тронулся на запрещающий сигнал светофора. В результате удара один автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с Toyota Prius.

Пострадавшими занимаются медики, уточняются обстоятельства произошедшего.

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#мир
#россия
#подмосковье
#дтп
#машины
#новости подмосковья
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Разыскиваемого Интерполом бизнесмена из США задержали в Москве
Обвиняемого в финансовых махинациях бизнесмена из США Нельсона взяли в Москве
14 декабря 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Dzurag

Разыскиваемый Интерполом беглый американский бизнесмен Брайан Букер Нельсон задержан московскими полицейскими, передает Baza. Авторы публикации уточнили, что 74-летнего предпринимателя задерживают уже не первый раз.
Мужчина руководил компанией, торгующей какао из Флориды, в то время, как фирма была в Венесуэле. В период с 2008 по 2010 год злоумышленник «забывал» указать в налоговых декларациях многомиллионные суммы на счетах швейцарских и панамских банков.

Мужчина сбежал из США от налоговиков в 2016 году после обвинений в подделке налоговых деклараций и утаивании данных о счетах в зарубежных банках.

Теперь Нельсону грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч долларов.

Примечательно, что фигуранта уже задерживали осенью 2019 года в российской столице, а также в Петербурге весной текущего года, однако он выходил на свободу.

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#мир
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#сша
#бизнесмен
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#мошенничество
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В Подмосковье на трассе «Дон» столкнулись 13 автомобилей
14 декабря 2024, 12:30

Фото: iStock/Bilanol

Шесть аварий с участием 13 машин произошло в Подмосковье на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время организован объезд по Каширскому шоссе.

Движение в сторону столицы ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Согласно информации очевидцев, причиной массового ДТП могла стать скользкая дорога.

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