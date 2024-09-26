Перепутали детей: Врачи нанесли химический ожог младенцу в роддоме

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Врачи перепутали новорожденных и нанесли химические ожоги младенцу в роддоме в подмосковных Люберцах. Об ошибке сотрудников роддома рассказала 26 сентября бабушка малыша.
По словам женщины, новорожденные лежали в одной палате, у одного ребенка была сыпь с красными пятнами по телу, второй был совершенно здоров. Первого младенца нужно было обрабатывать от сыпи. Медики зашли в палату, когда одна из мам лежала под капельницей, а другая вышла из палаты. В итоге сотрудники роддома обработали тело здорового ребенка вместо того, у которого была сыпь.
Матерям врачи ничего объяснять не стали и даже не назвали препарат, каким обработали не того ребенка. В итоге у здорового малыша через паду дней появились кровоточащие ожоги на теле. Младенца в состоянии средней тяжести перевели из роддома в больницу.
В выписке врачи указали, что у ребенка неизвестная инфекция. Родители пострадавшего ребенка написали заявление во все органы, сообщает Mash. По факту случившегося идет проверка.
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Матерям врачи ничего объяснять не стали и даже не назвали препарат, каким обработали не того ребенка. В итоге у здорового малыша через паду дней появились кровоточащие ожоги на теле. Младенца в состоянии средней тяжести перевели из роддома в больницу.
В выписке врачи указали, что у ребенка неизвестная инфекция. Родители пострадавшего ребенка написали заявление во все органы, сообщает Mash. По факту случившегося идет проверка.
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Лия Мурадьян