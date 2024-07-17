Дагестанский блогер записал видео, где топчет православный крест

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Видео с оскорблением верующих и с растаптыванием православного креста записал блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», — гласит публикация.
Парламентарий также отметил, что такое поведение блогера является «скотским». Также известно, что злоумышленник позже записал видео с извинениями. В частности, дагестанец говорил, что топтал крест в «целях самозащиты».
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