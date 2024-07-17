У жителя Москвы две девушки украли 4 миллиона рублей после встречи

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В Москве мужчина пригласил домой двух девушек, в результате чего лишился четырёх миллионов рублей.
33-летний мужчина в компании девушек распивал спиртные напитки в доме пострадавшего. Однако в какой-то момент мужчина выпил слишком много.
Когда он проснулся, то обнаружил, что кто-то открыл его сейф, ключ от которого он носил в кармане. В сейфе он хранил четыре миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию.Известно, что в 2020 году его уже обманывали: тогда у него украли 3,5 миллиона рублей.
До этого в Краснодаре пожилой предприниматель потерял 88 миллионов рублей, поверив мошенникам. Аферисты представлялись сотрудниками разных ведомств и связывались с ним по видеосвязи, чтобы продемонстрировать удостоверения. Ради «безопасности» своего аккаунта на «Госуслугах» он оформил займы и продал машину.
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«Девушки оказались выносливее специалиста информационных технологий: в какой-то момент Артём отключился», — говорится в публикации.
Когда он проснулся, то обнаружил, что кто-то открыл его сейф, ключ от которого он носил в кармане. В сейфе он хранил четыре миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию.Известно, что в 2020 году его уже обманывали: тогда у него украли 3,5 миллиона рублей.
До этого в Краснодаре пожилой предприниматель потерял 88 миллионов рублей, поверив мошенникам. Аферисты представлялись сотрудниками разных ведомств и связывались с ним по видеосвязи, чтобы продемонстрировать удостоверения. Ради «безопасности» своего аккаунта на «Госуслугах» он оформил займы и продал машину.
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Мира Полтева