«Скотское поведение»: Хинштейн о дагестанце, заплевавшем православный крест

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О дагестанце, заплевавшем православный крест в прямом эфире, высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. Парламентарий прокомментировал, что подобное поведение «скотское» и оскорбляет всех христиан.
«Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», — говорится в публикации.
Хинштейн также попросил «начать поиски подлеца» и «позаботиться о правильном размещении» стримера в места не столь отдаленные.
Ранее сообщалось, что стример Хавиер Ярмагомедов растоптал и оплевал православный крест, прикрываясь интернет-ником. Позже он записал видео с извинениями. По словам Ярмагомедова, он топтал святыню «в целях самозащиты».
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