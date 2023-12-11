Отряд российских боевых кораблей прибыл в филиппинский порт

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
В пресс-службе ТОФ сообщают, что цель похода заключается в том, чтобы продемонстрировать военно-морской флаг РФ в регионе, развить и укрепить дружественные отношения с иностранными государствами.
Большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в порт Манилы, пишет ТАСС.
Российские корабли посетят филиппинские военнослужащие, представители парламента и министерства иностранных дел. Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился из Владивостока в дальний поход 7 октября.
Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-12 готовится аварийно приземлиться в Комсомольске-на-Амуре.
Об этом сообщает источник Telegram-канала «112».
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«Корабли ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» пришвартовались в порту Манилы», - уточнили в российском посольстве.
Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-12 готовится аварийно приземлиться в Комсомольске-на-Амуре.
Об этом сообщает источник Telegram-канала «112».
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Мария Фирсова