Путин рассказал о планах по строительству кораблей в России

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.
Российский лидер принял участие в церемонии поднятия флагов на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».
В ходе церемонии Путин заявил о реализации всех планов по строительству подводных и надводных кораблей.
Также он подчеркнул, что будет укрепляться боеготовность ВМФ РФ и морская мощь в Балтийском, Каспийском и Черном морях, в Арктике и на Дальнем Востоке.
Ранее Дмитрий Песков анонсировал посещение российским президентом Архангельска и Северодвинска. В рамках рабочей поездки Путин посетит завод «Севмаш», занимающийся строительством военных и гражданских судов.
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В ходе церемонии Путин заявил о реализации всех планов по строительству подводных и надводных кораблей.
Ранее Дмитрий Песков анонсировал посещение российским президентом Архангельска и Северодвинска. В рамках рабочей поездки Путин посетит завод «Севмаш», занимающийся строительством военных и гражданских судов.
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Анастасия Чинкова