Daily Mail: американцы пожаловались на «химический туман»

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Жители Соединённых Штатов Америки пожаловались на таинственный туман в нескольких районах страны, передало издание Daily Mail.
Один из жителей Флориды, где видели этот туман, поделился, что ему стало плохо после того, как он пробыл на улице в тумане около 10 минут. Житель США объявил, что чувствовал «химический» запах.
Исходя из информации издания, происходящие события вызывают ассоциации с «Операцией Sea-Spray» — тайным экспериментом по биологическому оружию, проведённым ВМС США в 1950 году. В ходе данного эксперимента оценивалась уязвимость крупных городов Штатов к биологическим атакам.
В Сети люди делились кадрами, на которых виднелось облако частиц, плавающих в тумане. Пользователи опасались, что это было связано не с обычной погодой, а с применением биологического оружия. Часть людей, которые оказались под воздействием тумана, жаловались на резкую слабость, а некоторые чувствовали запах серы.
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«Мне стало очень тепло, и я почувствовал, как будто у меня лихорадка, и у меня были спазмы в животе», — уточнил мужчина.
Исходя из информации издания, происходящие события вызывают ассоциации с «Операцией Sea-Spray» — тайным экспериментом по биологическому оружию, проведённым ВМС США в 1950 году. В ходе данного эксперимента оценивалась уязвимость крупных городов Штатов к биологическим атакам.
В Сети люди делились кадрами, на которых виднелось облако частиц, плавающих в тумане. Пользователи опасались, что это было связано не с обычной погодой, а с применением биологического оружия. Часть людей, которые оказались под воздействием тумана, жаловались на резкую слабость, а некоторые чувствовали запах серы.
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Ольга Енгалычева