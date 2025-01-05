Daily Mail: американцы пожаловались на «химический туман»

На территории Подмосковья есть немало мест, где можно поближе познакомиться с животными. Где-то есть возможность понаблюдать за братьями нашими меньшими в вольере, а где-то получится столкнуться с оленем, тигром или крокодилом в их естественной среде обитания. О том, куда сходить, чтобы посмотреть на рептилий, парнокопытных, хищников и других животных в Подмосковье — в материале «Радио 1».