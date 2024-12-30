В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

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Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли утром в понедельник, 30 декабря, из-за угрозы наводнения. Об этом говорится в Telegram-канале дирекции Комплекса защитных сооружений.
Уточняется, что доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен. Сегодня в городе наблюдается теплая погода с дождем.
Ранее главный синоптик Санкт-петербурга Александр Колесов сообщал, что в этот день в городе возможен температурный рекорд. Он также напомнил, что в истории Петербурга было всего четыре наводнения.
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Екатерина Коршунова