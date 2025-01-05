CNN: 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в США

Фото: iStock/Dreef
В США 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в центральной и восточной части страны. Об этом рассказали на телеканале CNN.
«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении.
Шторм ожидается минимум в 12 американских штатах, где метеорологи предсказывают лед, снег мороз и порывы ветра до 18 метров в секунду. В регионах с теплым климатам могут начаться грозовые бури и ливни. Центр прогнозирования погоды NOAA предупредил, что ряд штатов могут встретить самый сильный снегопад за последнее десятилетие.
Читайте также:
«Роскосмос» представил космический снимок накрывшего Москву циклона
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
Аномально холодная погода ожидается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ
Иван Мусатов