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CNN: 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в США

Фото: iStock/Dreef

Фото: iStock/Dreef

В США 62 миллиона человек находятся под угрозой мощного бурана в центральной и восточной части страны. Об этом рассказали на телеканале CNN.


«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении.

Шторм ожидается минимум в 12 американских штатах, где метеорологи предсказывают лед, снег мороз и порывы ветра до 18 метров в секунду. В регионах с теплым климатам могут начаться грозовые бури и ливни. Центр прогнозирования погоды NOAA предупредил, что ряд штатов могут встретить самый сильный снегопад за последнее десятилетие.

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В Москве после ДТП загорелся автомобиль
04 января 2025, 22:01

Фото: iStock/ ELizabethHoffmann

Два автомобиля столкнулись на 26-м км МКАД. Из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) один автомобиль загорелся, сообщили в Teлеграм-канале столичного департамента транспорта.
«На внутренней стороне 26-го км МКАД (в районе развязки с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — отметили в московском департаменте транспорта.

В ведомстве обратили внимание, что обстоятельства случившегося и данные о пострадавших в настоящий момент уточняются. Подчёркивалось, что движение в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено.

Ранее сообщалось, что произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса на Театральном проезде в Москве. Уточнялось, что при аварии никто из пассажиров не пострадал.

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#мкад
#происшествия
#дтп
#москва
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Полиция проверяет сообщение о появлении 20 беспилотников в небе над Копенгагеном
04 января 2025, 20:31

Фото: iStock/georgealmanza

Полиция Дании проводит расследование после сообщения о 20 беспилотниках, которые якобы были замечены над портом Кёге к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявления местной полиции.
Местный житель вызвал полицию на место, на котором якобы увидел порядка 20 беспилотников, которые двигались с большой скоростью в сторону залива Кёге. На момент прибытия полицейских в небе оставались четыре аппарата.

В настоящее время полиция пытается определить количество дронов и их владельцев. Также местные правоохранители подчеркнули, что на момент появления дронов не выдавалось разрешения на полёты беспилотников в этом районе.

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#дания
#беспилотник
#полиция
#полеты
#дрон
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Ветеран СВО погиб в ДТП, возвращаясь с похорон отца
04 января 2025, 19:37

Фото: iStock/ Mihashi

Возвращавшийся с похорон отца ветеран спецоперации (СВО) 31-летний Денис Доценко скончался в ДТП, узнав о рождении дочери, сообщил портал V1.ru.
Ветерана специальной военной операции сбил автомобиль неподалеку от памятника всем павшим войнам «Журавли» в Ростовской области.

«Денис смело защищал свою Родину, прошел через тяжелейшие бои на херсонском направлении. Месяц назад он проводил в последний путь своего отца, который погиб на СВО, а сам погиб в тот момент, когда в его жизни появилась малышка, смысл жизни. [Дочь] он так никогда не увидит», — приводятся публикация одного из друзей Доценко в социальных сетях.

2 января мужчина обращался в зону СВО. Перед Ростовом ветеран остановился и вышел из автомобиля. Тогда ему позвонила супруга и поделилась тем, что только что родила ребёнка. Сразу после этой новости мужчину сбила машина, подчеркнули товарищи Дениса.

Друзья погибшего поделились, что на СВО Денис попал в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Ранее он трудился водителем у местного предпринимателя.

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#машина
#дтп
#смерть
#похороны
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Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
СК РФ: обвинение предъявили двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам
04 января 2025, 19:23

Фото: iStock/BrianAJackson

Двум несовершеннолетним, участвующим в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.
Отмечается, что молодым людям 2007 и 2008 годов рождения предъявлено обвинение в подготовке к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывных веществ и взрывных устройств, которые были совершены группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, фигуранты заранее приобрели компоненты для создания самодельного взрывного устройства, после чего изготовили его и электродетонатор. Один из участников подготовки теракта переносил эти устройства в рюкзаке.

Также выяснилось, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, который произошёл в ночь на 22 декабря 2024 года.

Теперь следствие намерено обратится в суд с ходатайством об избрании против задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#следствие
#меры
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В Севастополе введён режим ЧС регионального значения из-за мазутных пятен
04 января 2025, 18:47

Фото: istockphoto/Narai Chal

В Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. На пляжах Северной стороны и на Золотом пляже в субботу обнаружены новые выбросы мазута.
Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Это не носит пока характера массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, остаются на камнях водорослях», — сообщил губернатор Севастополя.

По его словам, с мазутом вполне по силам справиться сотрудникам МЧС при помощи волонтёров. Он рассказал, что береговая линия Севастополя будет поделена на секторы с целью тщательной последовательной расчистки от новых выбросов.

Ранее на восточном побережье Крыма обнаружили два новых участка разлива мазута: в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка протяженностью более двух километров и более четырех километров в районе природного заповедника Олукский.

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#губернатор
#мчс
#севастополь
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Выжила, чтобы рассказать: Трое нелюдей-мажоров изнасиловали девушку, попытались задушить и заживо сожгли
04 января 2025, 18:38

Фото: istock / cgdeaw

Бывалые преступники предпочитают расчленять тела своих жертв, в то время как «новички» ищут другие способы. Так, трое насильников в украинском городе Николаев задушили и подожгли 19-летнюю девушку. Изверги даже не подозревали, что она выжила.
Оксана горела не меньше шести часов, 55% её тела были покрыты ожогами. Несмотря на страшные травмы, девушка смогла прийти в сознание и рассказать о том, кто это с ней сделал. Подробности ужасающей расправы — в материале «Радио 1».

«Она не успокоилась – решил задавить»

9 марта 2012 года Оксана решила отметить Международный женский день в баре. Вечер оказался насыщенным и интересным — Оксана познакомилась с тремя новыми людьми. Парни предложили продолжить общение в квартире одного из них. Это было опрометчивым решением, но девушка согласилась.

Вечер быстро перестал быть томным — Оксану напоили до потери сознания. Когда девушка очнулась, то обнаружила, что над ней надругались.

Жертва отчаянно сопротивлялась, что не понравилось хозяевам квартиры. Они несколько раз ударили её и велели замолчать, но Оксана не послушалась. Девушка дралась, кричала и кусалась. А потом сказала, что пойдёт в полицию и напишет заявление на всех троих.

«Она орала, руками махала — я ее изнасиловал. Она не успокоилась — решил задавить», — позже заявлял один из преступников во время допроса, опубликованного на YouTube.
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

То, что приятный вечер с алкоголем закончился убийством, совершенно не смутило троих насильников. Ужаса от совершенного почему-то не появилось. Убийцы Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян действовали холодно и расчетливо — есть тело, от него надо избавиться.

Душегубы выбрали нестандартный метод — вынесли тело на строительную площадку, завернули в простыню, сбросили в яму с отходами и подожгли. Преступники даже представить не могли, что Оксана в этот момент была жива.

Выжила, чтобы рассказать

После содеянного Оксана провела в мучениях всю ночь. Её обнаружили только следующим утром. У девушки было обожжено 55% тела, печень буквально сварилась. Некоторые мышцы полностью исчезли, а часть костей превратилась в пепел. Ей также пришлось ампутировать руку. Несмотря на это, Оксана пришла в сознание и назвала имена и адрес своих мучителей.

Почти три недели она боролась за жизнь, но в итоге скончалась в ожоговом центре Донецка – отказали легкие, затем – сердце.

Фото: istock / kieferpix

Дети влиятельных людей

Выяснилось, что хозяин квартиры, в которой мучили Оксану — Максим Присяжнюк, — пасынок бывшего главы Еланецкого района в Николаевской области. Помимо этого, в последнее время он работал с молодежью в горсовете, а до этого был активистом Союза молодежи Партии регионов.

Второй насильник — сын бывшего высокопоставленного прокурора. Третьим мучителем и убийцей был Евгений Краснощек. Именно он позже признался в расправе над Оксаной. Всем парням было от 21 до 23 лет, и ранее они не имели проблем с законом из-за насилия.

«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру
«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру

После того, как Оксана назвала преступников, их задержали, но довольно быстро отпустили. Тогда к делу подключились журналисты, правозащитники и общественники. Активисты организовывали митинги, призывая к справедливому наказанию для убийц. После широкого резонанса расследованием занялись всерьез: следствие и судьбу Оксаны Макар взял под личный контроль президент Виктор Янукович.

Суд был быстрым и недвусмысленным в вынесении приговора. Евгений Краснощёк был приговорён к пожизненному заключению, Максим Присяжнюк получил 15 лет, а Артём Погосян — 14.

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#убийство
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«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру
04 января 2025, 17:43

Фото: istock / icafreitas

В феврале 2017 года в одной из больниц Перми произошло шокирующее происшествие. Рашид Н., заведующий отделением реанимации, убил 27-летнюю медсестру Ксению, которая была на седьмом месяце беременности.
Рашид и его супруга Оксана, работавшая акушером-гинекологом в этой же больнице, были коллегами. Однако на момент трагедии Оксана находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».

Вынашивала дочь от любовника под наблюдением его жены-гинеколога

В 2014 году Рашид и Оксана переехали в Кизел, завершив обучение в медицинском вузе. В небольшом городе они познакомились с медсестрой Ксенией, которая одна воспитывала сына. Между ней и Рашидом вспыхнули чувства.

В 2015 году Ксения родила дочь. Оксана помогала ей во время беременности и принимала роды, так как в Кизеле не было гинеколога. Рашид признал отцовство и начал финансово поддерживать ребёнка.

Однако мужчина продолжал жить с Оксаной, обещая Ксении, что разведётся. Когда в сентябре 2016 года у Оксаны родилась дочь, Ксения забеременела снова, скрывая это от Рашида.

В надежде на более высокую зарплату в будущем, Ксения уехала в Пермь, где выучилась на медсестру-анестезистку. Когда она вернулась в Кизел на поздних сроках беременности, то рассказала своей матери, что ждёт ребёнка от Рашида.

Позже выяснилось, что в этой любовной истории была и четвёртая сторона.

Мальчик кричал и стучал в дверь, но никто не помог: Когда квартиру открыли, внутри нашли тела троих детей и двух мам
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Любовный четвероугольник

До того как Ксения познакомилась с Рашидом в Кизеле, она состояла в отношениях с мужчиной по имени Виталий. По его словам, даже после встречи с Рашидом их отношения продолжались. В 2015 году, когда Ксения родила дочь, Виталий заявил, что является её отцом.

Когда мужчина пришёл к девушке, он увидел Рашида и спросил, почему он здесь. Рашид ответил, что живёт в этом доме.

Чтобы установить отцовство, провели экспертизу ДНК, которая подтвердила, что отцом является Рашид. Но Виталий не согласился с этим и решил вернуть возлюбленную любыми способами.

Юрий Зебзеев, адвокат Рашида, утверждает, что Виталий создал фейковый аккаунт в соцсетях и начал писать Оксане, что её муж общается с Ксенией. Более того, он сообщил ей о возможной беременности Ксении.

Похоже, Виталий думал, что Оксана повлияет на своего мужа и Ксения вернётся к нему.

Предложил сделать аборт

Виталий описывает свою версию событий несколько иначе: 26 февраля 2017 года он задал Оксане вопрос в соцсети, действительно ли Ксения снова ждёт ребёнка от Рашида. Женщина ответила, что ему лучше спросить об этом у самой Ксении. На следующий день после этого разговора произошло убийство.

Узнав, что любовница беременна, Рашид предложил ей сделать аборт. Но было уже слишком поздно — срок беременности превысил шесть месяцев.

Фото: istock / Natalia Kuzina

В итоге они решили, что Ксения родит ребёнка, но сделает это вдали от родного города и не будет наблюдаться у врача по месту жительства, чтобы не вызвать подозрений у законной жены Рашида. Девушка согласилась и встала на учёт по беременности в своей больнице, не обращаясь к Оксане, которая в тот момент была в декретном отпуске.

Однако новость о беременности любовницы быстро дошла до Оксаны. Узнала она об этом от коллег из гинекологического отделения или от Виталия — неясно. Женщина была в ярости и пригрозила Рашиду разводом.

Мужчина был встревожен от будущего сложного разговора. Он позвонил Ксении и потребовал встречи.
Фото: istock / Tero Vesalainen

Они встретились в пункте переливания крови в больнице, где работал Рашид. По словам мужчины, Ксения заявила, что о беременности уже все знают и что она добьётся расставания с женой.

Рашид разгневался и толкнул Ксению на диван. В ходе ссоры он нанёс ей несколько ударов по лицу и телу, а затем обмотал шею силиконовым шлангом и затянул его.

Когда Ксения перестала подавать признаки жизни, Рашид запаниковал. Он метался по кабинету, выпил полстакана спирта, а затем вышел и сказал главврачу:
«Капец. Я, кажется, Ксению убил»

«Несчастный случай»

В разговоре с главврачом Рашид пытался показать гибель своей жертвы как несчастный случай. Он утверждал, что случайно толкнул женщину, из-за чего она упала, ударилась о стол и сломала шею.

Однако следы удушения на шее жертвы опровергали эту версию. В результате он признал правду и написал явку с повинной.

В своём признании Рашид подробно рассказал о своих действиях в тот момент. В частности, он упомянул, что взял силиконовый шланг из соседней комнаты. Но на суде он отрицал этот факт.

«Я не убийца по натуре, но мне стало легче после ее смерти. Хотя в содеянном я раскаиваюсь», — позже признавался мужчина на одном из судебных заседаний.

Решение суда

Пермский краевой суд приговорил убийцу к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и год ограничения свободы.

Фото: istock / AMilkin

У погибшей остались двое детей: пятилетний сын Артур от предыдущих отношений, и дочь, которой едва исполнился год. Марина Леонидовна, мать погибшей, рассказывала, что дети перед сном спрашивали, когда мама вернётся. Сама женщина надеялась, что Ксения просто вышла куда-то и скоро вернётся. Эта мысль хоть немного успокаивала её сердце.

Мать Ксении также обратилась в суд с требованием о возмещении морального ущерба в размере пяти миллионов рублей. В результате судебного разбирательства суд назначил компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.

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Жительница ХМАО выиграла в новогоднюю ночь 147 млн рублей в лотерею
04 января 2025, 17:41

Фото: istockphoto/Ralf Geithe

Домохозяйка из небольшого посёлка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в новогоднюю ночь выиграла в лотерею 147 миллионов рублей. Счастливый билет был приобретён ею в отделении «Почты России».
Об этом рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Министерства финансов РФ. Рекордный суперприз достался женщине по имени Ольга в розыгрыше новогоднего тиража лотереи «Мечталлион», который состоялся 1 января 2025 года.

Победительница розыгрыша рассказала, что покупка счастливого билета состоялась совершенно случайно. В почтовом отделении на этом настоял её супруг, который напомнил, что, хотя они и не часто играют в лотерею, но участие в новогоднем розыгрыше считают чем-то вроде семейной традиции. Поддержать её на этот раз, как показали последующие события, было правильным шагом.

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#рф
#хмао
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Мужчина выстрелил в живот беременной женщине
04 января 2025, 17:03

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В Москве мужчина выстрелил в живот беременной женщине. После этого он сам попытался свести счёты с жизнью.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл на улице Тёплый стан сегодня, 4 января. 27-летний Михаил поссорился со своей беременной гражданской женой Дарьей. Потеряв контроль над собой, он выстрелил беременной женщине в живот. После этого он попытался покончить с собой.

Полицию и врачей вызвали соседи, услышавшие стрельбу. Сейчас 20-летнюю беременную девушку и её гражданского мужа везут в больницу. Нерождённый ребёнок, по предварительным данным, не пострадал. Мужчина, устроивший стрельбу, находится в состоянии клинической смерти.

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#контроль
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#мужчина
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