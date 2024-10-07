Москвичи смогут увидеть радиационный туман на текущей неделе

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На текущей неделе москвичи смогут увидеть радиационный туман. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Сегодня наблюдался локальный туман. Массового тумана сегодня не было. В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный», – сказал Цыганков в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По словам синоптика, подобное явление как правило возникает в ночное время или ранним утром. Происходит это в первую очередь в низинах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимняя погода уже наступила в 40-45 процентах всех российских регионов. По его словам, восточная половина Якутии, Амурская область, а также восточная половина Забайкальского края будут покрыты снегом в течение этой недели. Кроме того, снег выпадет примерно на 70 процентах территории Сибирского федерального округа, за исключением самых юго-западных районов.
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Элина Позднякова