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Daily Mail: Эксперты рассказали о рождественских подарках супербогатых людей

24 декабря 2023, 07:09
Фото: iStock/Di_Studio

Фото: iStock/Di_Studio

Стилист Николь Поллард Бэйм, помогавшая с покупками королевским особам, знаменитостям и людям из списка Forbes вместе с экспертом по роскошным путешествиям Элизабет Браун описали для британского издания Daily Mail подарки, которые дарят друг другу богатейшие люди планеты.
Среди наиболее необычных подарков они упомянули редкую сумку Hermès Birkin из кожи гималайского крокодила стоимостью 750 тыс долларов (69 млн рублей), набор чемоданов Goyard стоимостью 10 000 долларов за штуку (почти миллион рублей), итальянский виноградник за 5 млн долларов, индивидуальное занятие с жокеем, отдых на вилле в Африке стоимостью 40 тыс долларов за ночь (3,6 млн рублей), полеты на частном самолете стоимостью 500 тыс долларов, и прочие сверхдорогие развлечения и товары.

«Они просто хотят лучшее из лучшего <...> границ в плане бюджета нет — они просто хотят то, чего хотят», — отметила Браун, рассказывая о желаниях своих богатых клиентов.


Николь Бэйм добавила, что многие из состоятельных людей интересуются полетами в космос.

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование, что бы хотели получить в подарок на Новый год мужчины и женщины в России. Выяснилось, что для мужской половины жителей страны желанным подарком стал бы набор инструментов или просто сумма денег, а женщины предпочли бы получить путешествие или сертификат на обучение. В целом среди 1,6 тысячи опрошенных россиян самым желанным подарком на Новый год стали бы деньги, чтобы самим купить себе то, что больше всего хочется. Таких 20%.

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#подарки
#рождество
#эксперты
#великобритания
#россияне
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На ЕГЭ станет больше заданий об СВО и новых российских регионах
Рособрнадзор: Число заданий об СВО и новых регионах во время ЕГЭ станет больше
24 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/LuckyBusiness

Число заданий по темам СВО и вхождению в состав России новых регионов в ходе единого государственного экзамена будет увеличиваться, сообщил в интервью ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом он отметил, что изменений в ЕГЭ — 2024 ведомство вносить не планирует.
Музаев подчеркнул, что он бы не стал говорить о том, какие изменения планируются в 2025 году, однако в будущем число заданий на тему спецоперации и вхождения в состав РФ новых регионов будет расширяться.

В рамках ЕГЭ-2024 подобные задания уже предусмотрены в экзамене по истории. В частности, выпускник должен «расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».

В одном из заданий школьникам предлагается установить связь между событиями и участниками СВО. К примеру, им будет необходимо знать, кто такая Ольга Кочура (служила в народной милиции ДНР, погибла при обстреле летом 2022 года, ей посмертно присвоено звание Героя России).

Тема СВО есть и в демо-версии ОГЭ для девятиклассников. В собеседовании по русскому языку ученикам предлагается с выражением прочитать текст о Екатерине Ивановой: отличнице с боевым характером, которая в 2022 году «отправилась на передовую фельдшером».

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#егэ
#сво
#школьники
#экзамены
#образование
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В Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление
23 декабря 2023, 20:14

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Атмосферное давление в Москве достигло рекордно низких значений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что такие показатели будут удерживаться всю последнюю неделю этого года, из-за чего погода будет «мрачноватой». При этом периодически будет идти снег, сугробы начнут понемногу расти.

Вильфанд рассказал, что в субботу, в связи с приближением центра циклона, было отмечено экстремальное падение значений давления. Они практически достигли рекордного показателя в 723,8 мм ртутного столба, что последний раз наблюдалось в 1971 году. В данный момент давление в столице достигло отметки в 723 мм ртутного столба.

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#атмосферное давление
#погода
#москва
#гидрометцентр
#роман вильфанд
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В театре отменили показ спектакля по пьесе Вырыпаева после жалобы россиянки
В театре в Братске отменили спектакль по пьесе Вырыпаева, осуждённого за фейки
23 декабря 2023, 19:57

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Братский драматический театр в Иркутской области отменил спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева, которого заочно осудили за распространение фейковой информации. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщила заведующая литературной частью театра Елена Чайковская.
Она отметила, что руководство театра не было в курсе об объявлении режиссёра в розыск. А спектакль отменили после того, как бдительная жительница города, возмущённая наличием спектакля в афише, написала жалобу в полицию.

Напомним, что 15 декабря Басманный суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также его объявили в розыск. Такие меры связаны с публичные высказывания режиссёра, содержащие фейковую информацию о деятельности российской армии.

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#театр
#иркутская область
#спектакль
#запрет
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В Хакасии проверят детские площадки после обрушения горки
23 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto/Svetlanais

Глава региона Валентин Коновалов обратился к родителям с призывом «пристально следить за своими детьми на игровых площадках как потенциально опасных местах».
ТАСС пишет, что безопасность детских площадок, в этом числе горки и снежные городки, проверят в Хакасии после обрушения горки в Усть-Абакане. Там пострадали восемь человек. Об этом сказано в сообщении правительства республики.

Сообщается, что двое детей госпитализированы, 6 человек отпустили домой.

Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан. Baza пишет, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула.

Медики диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.

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#дети
#проверка
#зима
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Миронов рассказал Кравцову о проблеме отмены ёлок в некоторых школах
23 декабря 2023, 19:10

Фото: istockphoto/Suzi Media Production

Лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов сообщил министру просвещения Сергею Кравцову о проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых российских школах.
Это связано с пожеланиями родителей детей-мигрантов.

«Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов <…> Какая елка? У нас это не принято. Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», - заявил Миронов в пятницу на съезде партии.
Ранее в Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки. Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан.

Baza сообщает, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула. У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.

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#ёлка
#дети
#школа
#мигранты
#россия
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Депутат Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста
23 декабря 2023, 19:02

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддерживает идею лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России.
Об этом пишет «Подъем».

«Это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», — считает Александр Шолохов.
Парламентарий считает, что подобные выходки недопустимы для россиянина и любого человека, сопереживающего своей стране.

Ранее общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал наличие минимума одежды. Гостями вечеринки были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и многие другие звезды шоу-бизнеса.


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#госдума
#депутат
#новости
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Более 20 тысяч человек погибли при атаках в секторе Газа
Минздрав Палестины: 20 258 человек погибли при атаках в секторе Газа
23 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

В Министерстве здравоохранения Палестины раскрыли число погибших и раненных при ударах израильской армии в секторе Газа. Информация приводится в Telegram-канале ведомства.
В результате израильских атак на территории сектора Газа с начала конфликта погибли 20 258 человек, 53 688 – ранены.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к членам палестинского движения ХАМАС с предупреждением о том, что для них возможны лишь два пути: капитуляция или смерть. Также он добавил, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока не выполнит поставленные цели и не одержит победу. К целям относится ликвидация ХАМАС и освобождение заложников.

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#сектор газа
#погибшие
#атака
#израиль
#хамас
#конфликт
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Россиянам показали новогоднюю ёлку в кабинете Путина
Журналист Зарубин показал новогоднюю ёлку в кабинете президента Путина
23 декабря 2023, 18:06

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» показал новогоднюю ёлку, которую установили в кабинете президента России Владимира Путина.
В своём Telegram-канале он опубликовал отрывок передачи, в котором рассказал, что каждый год дизайн ели в кабинете главы государства меняется. В этом году новогоднее дерево украшено красными и золотыми шарами, игрушками в русских народных костюмах и гирляндами.


Ранее Владимир Путин поделился, как будет праздновать Новый год. Он рассказал, что проведёт новогоднюю ночь в кругу близких людей, с которыми будет общаться на бытовые темы.

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#владимир путин
#новый год
#ёлка
#кремль
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В Пушкино и Ивантеевке открыли новые катки
23 декабря 2023, 17:45

Фото: пресс-служба г.о. Пушкинский

В Пушкино и Ивантеевке состоялось торжественное открытие двух ледовых арен. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе городского округа Пушкинский.
Новые катки с искусственным льдом открылись в день проведения областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и при поддержке Министерства благоустройства региона. Проект был реализован в рамках программы «Комфортная городская среда».

Площадки для катания на коньках появились в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино и в Городском парке культуры и отдыха города Ивантеевка.

«В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Пушкинском подготовлена масштабная развлекательная программа для детей и взрослых. Этот зимний сезон мы постарались сделать ещё ярче и увлекательнее – весёлые мероприятия, фестивали, тюбинговые горки, игровые зоны. Письма с самыми заветными желаниями дети могут передать Деду Морозу в его резиденции. С Наступающим Новым годом и Рождеством!» – поздравил жителей округа Максим Красноцветов.

Гости новых катков смогут взять в прокат необходимый инвентарь и оставить вещи в отапливаемых раздевалках.

Вход на ледовые арены бесплатный.

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#городская среда
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