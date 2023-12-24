Daily Mail: Эксперты рассказали о рождественских подарках супербогатых людей

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Стилист Николь Поллард Бэйм, помогавшая с покупками королевским особам, знаменитостям и людям из списка Forbes вместе с экспертом по роскошным путешествиям Элизабет Браун описали для британского издания Daily Mail подарки, которые дарят друг другу богатейшие люди планеты.
Среди наиболее необычных подарков они упомянули редкую сумку Hermès Birkin из кожи гималайского крокодила стоимостью 750 тыс долларов (69 млн рублей), набор чемоданов Goyard стоимостью 10 000 долларов за штуку (почти миллион рублей), итальянский виноградник за 5 млн долларов, индивидуальное занятие с жокеем, отдых на вилле в Африке стоимостью 40 тыс долларов за ночь (3,6 млн рублей), полеты на частном самолете стоимостью 500 тыс долларов, и прочие сверхдорогие развлечения и товары.
Николь Бэйм добавила, что многие из состоятельных людей интересуются полетами в космос.
Специалисты сервиса SuperJob провели исследование, что бы хотели получить в подарок на Новый год мужчины и женщины в России. Выяснилось, что для мужской половины жителей страны желанным подарком стал бы набор инструментов или просто сумма денег, а женщины предпочли бы получить путешествие или сертификат на обучение. В целом среди 1,6 тысячи опрошенных россиян самым желанным подарком на Новый год стали бы деньги, чтобы самим купить себе то, что больше всего хочется. Таких 20%.
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«Они просто хотят лучшее из лучшего <...> границ в плане бюджета нет — они просто хотят то, чего хотят», — отметила Браун, рассказывая о желаниях своих богатых клиентов.
Специалисты сервиса SuperJob провели исследование, что бы хотели получить в подарок на Новый год мужчины и женщины в России. Выяснилось, что для мужской половины жителей страны желанным подарком стал бы набор инструментов или просто сумма денег, а женщины предпочли бы получить путешествие или сертификат на обучение. В целом среди 1,6 тысячи опрошенных россиян самым желанным подарком на Новый год стали бы деньги, чтобы самим купить себе то, что больше всего хочется. Таких 20%.
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Артем Путинцев