Россияне рассказали о своих предпочтениях в новогодних подарках

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Специалисты сервиса SuperJob провели исследование, что бы хотели получить в подарок на Новый год мужчины и женщины в России. Выяснилось, что для мужской половины жителей страны желанным подарком стал бы набор инструментов или просто сумма денег, а жещины предпочли бы получить путешествие или сертификат на обучение.
О путешествиях мечтают 18% респондентов. Ещё 7% хотели бы получить в подарок какой-нибудь электронный гаджет. Но тут налицо дифференциация по возрасту. Если россияне старше 45 лет предпочли бы получить в подарок путешествие или инструменты, то для более молодых наиболее желанным подарком стал бы электронный девайс.
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Александр Бойцов