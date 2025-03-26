Daily Mail: Ночные оргии уничтожают исторический Финсбери-парк в Лондоне

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Местные жители жалуются на состояние исторического городского Финсбери-парка на севере Лондона. Они говорят, что проводимые там масштабные секс-вечеринки уничтожают места обитания диких животных и разрушают ландшафт.
Об этом сообщает британская газета The Daily Mail. Горожане, переживающие за судьбу не только природного, но и исторического объекта, призывают муниципальные власти закрывать парк на ночь, так как там активно торгуют наркотиками и занимаются проституцией. Не говоря уже о массовых оргиях, во время которых вытаптываются кусты, которые были высажены полтора столетия назад, а клумбы, разбитые в позапрошлом веке, парочки используют для сексуальных утех.
Председатель благотворительной организации «Друзья Финсбери-парка» Кэти Доусон рассказала, что муниципальный совет объясняет невозможность закрывать парк на ночь нехваткой средств. По мнению общественницы, это обычная отговорка. Благодаря летним концертам и фестивалям муниципалитет ежегодно получает в казну около 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 131 миллиард рублей). На эти деньги власти вполне могли бы закрывать парк на ночь и нанимать охрану для исторического объекта в черте города, считает Доусон.
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Председатель благотворительной организации «Друзья Финсбери-парка» Кэти Доусон рассказала, что муниципальный совет объясняет невозможность закрывать парк на ночь нехваткой средств. По мнению общественницы, это обычная отговорка. Благодаря летним концертам и фестивалям муниципалитет ежегодно получает в казну около 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 131 миллиард рублей). На эти деньги власти вполне могли бы закрывать парк на ночь и нанимать охрану для исторического объекта в черте города, считает Доусон.
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Александр Бойцов