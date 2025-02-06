В Подмосковье в этом году благоустроят около 150 общественных пространств

В 2025 году в Московской области планируется провести благоустройство 147 общественных пространств — примерно на 50% больше, чем в прошлом году. Преобразования коснутся 58 небольших территорий, 20 скверов, 17 парков, 14 площадей и пешеходных зон, 13 набережных, 12 лесопарков, семи зон отдыха и четырёх стел, а также двух веломаршрутов, сообщает пресс-служба правительства региона.