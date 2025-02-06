В Подмосковье в этом году благоустроят около 150 общественных пространств

Фото: пресс-служба правительства МО
В 2025 году в Московской области планируется провести благоустройство 147 общественных пространств — примерно на 50% больше, чем в прошлом году. Преобразования коснутся 58 небольших территорий, 20 скверов, 17 парков, 14 площадей и пешеходных зон, 13 набережных, 12 лесопарков, семи зон отдыха и четырёх стел, а также двух веломаршрутов, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы активно участвуем в президентском проекте по благоустройству, продолжаем обновлять знаковые объекты. В прошлом году привели в порядок 94 общественных пространства, в нынешнем планируем – 147. Это, к примеру, Центральная улица с пешеходной зоной у ДК «Октябрь» в Дубне, набережная реки Нара в Наро-Фоминске, Советская улица в Кашире, Центральная площадь в Хотькове, завершим вторые этапы благоустройства парка в Ивантеевке, парка Толстого в Химках и Наташинского парка в Люберцах», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он добавил, что большое внимание будет уделено благоустройству лесопарков.
«До конца года проведем работы в 12 парках в лесу — это Подольск, Мытищи, Балашиха и другие муниципалитеты», — отметил Андрей Воробьёв.Кроме того, в текущем году в Московской области планируется установить 741 детскую площадку, установить освещение на 374 объектах в рамках программы «Светлый город» и заменить более 35 тысяч уличных светильников на светодиодные.
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Лев Каштанов