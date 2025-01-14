Тигр растерзал женщину у границы заповедника

Фото: iStock/Anupam Roy
Тигр растерзал женщину рядом с национальным парком Бардия в Непале, сообщает The Rising Nepal.
Инцидент произошел 12 января в муниципалитете Гулария, расположенном в провинции Карнали-Прадеш, недалеко от границы особо охраняемой территории. Хищник набросился на 50-летнюю Падамкалу Тапу и разорвал ее, когда жертва пасла скот в лесу. Женщина погибла на месте.
Личность умершей была установлена управлением национального парка. О том, какие меры будут предприняты в отношении агрессивного тигра, пока ничего не сообщается.
Национальный парк Бардия, основанный в 1988 году, занимает территорию около 1000 квадратных километров. Этот крупнейший заповедник Непала славится своей нетронутой природой, что делает его домом для множества редких животных, включая бенгальских тигров.
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Личность умершей была установлена управлением национального парка. О том, какие меры будут предприняты в отношении агрессивного тигра, пока ничего не сообщается.
Национальный парк Бардия, основанный в 1988 году, занимает территорию около 1000 квадратных километров. Этот крупнейший заповедник Непала славится своей нетронутой природой, что делает его домом для множества редких животных, включая бенгальских тигров.
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Мария Моисеева