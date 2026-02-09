Данные о поставках девушек для Эпштейна проверяют в одной стране
Чешская полиция начала расследование по фактам возможной причастности несовершеннолетних гражданок страны к деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание Novinky.
Поводом для проверки стали обнародованные данные о том, что сообщница бизнесмена, Вирджиния Джуфре, могла организовывать систематические «доставки» девочек из Чехии и ряда других стран. В документах указывается, что многие из них не говорили по-английски.
Пресс-секретарь президиума полиции республики Ондржей Моравчик заявил, что ранее ведомство не имело собственной информации по этому делу. Сейчас правоохранители решают, какое управление займется расследованием, учитывая его международный масштаб и давность событий.
Инициативу также поддержал экс-министр иностранных дел страны Ян Липавский, призвавший изучить «чешские следы». Силовики намерены направить запросы международным партнерам для сбора дополнительных сведений, которые могут либо опровергнуть, либо подтвердить факт существования преступного трафика.
