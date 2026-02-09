Данные о поставках девушек для Эпштейна проверяют в одной стране

09 февраля 2026, 19:55

В Чехии расследуют участие местных девушек в списках Эпштейна

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Чешская полиция начала расследование по фактам возможной причастности несовершеннолетних гражданок страны к деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание Novinky.