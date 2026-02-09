В файлах Эпштейна нашли заключение о смерти финансиста за день до его гибели

09 февраля 2026, 11:00

Фото: iStock/pinkomelet

Черновик официального заявления о смерти финансиста Джеффри Эпштейна датирован 9 августа 2019 года — за день до того, как его нашли мертвым в камере. Документ опубликован Министерством юстиции США среди новых материалов расследования.