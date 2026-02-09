В файлах Эпштейна нашли заключение о смерти финансиста за день до его гибели
Черновик официального заявления о смерти финансиста Джеффри Эпштейна датирован 9 августа 2019 года — за день до того, как его нашли мертвым в камере. Документ опубликован Министерством юстиции США среди новых материалов расследования.
Как сообщает РБК, в подготовленном офисом прокурора Южного округа Нью-Йорка тексте утверждается, что Эпштейна обнаружили без сознания «ранее этим утром», хотя тюремные записи показывают: тело нашли лишь 10 августа во время утреннего обхода. Файл входит в число более чем 20 служебных заявлений, часть которых имеет отредактированные версии.
Отчет Федерального бюро тюрем указывает на нарушения в дни перед смертью. 8 августа сокамерника Эпштейна перевели, нового ему не назначили. Проверки, которые должны были проходить регулярно, не проводились, а часть документов позже оказалась оформлена задним числом.
Утром 10 августа сотрудник разносил завтрак и заметил, что заключенный не реагирует. После открытия камеры финансиста обнаружили мертвым, а на следующий день судмедэкспертиза назвала причиной смерти самоубийство.
Следователи также обратили внимание на записи видеонаблюдения: вечером 9 августа камера зафиксировала «оранжевую фигуру», поднимающуюся к уровню, где находилась камера Эпштейна. В материалах ФБР указано, что это мог быть заключенный или сотрудник с постельными принадлежностями, однако личность человека установить не удалось.
