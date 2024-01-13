Daily Mail раскрыло подробности смерти британской королевы Елизаветы II

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Бывшая британская королева Елизавета II скончалась во сне.
Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на записку личного секретаря королевы Эдварда Янга.
До этого управление документов Шотландии обнародовало свидетельство о смерти Елизаветы II, где сообщалось, что причиной смерти явился преклонный возраст.
Daily Mail ссылается на книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри». Книга пока не опубликована. Там сказано, что король Карл III провел час наедине с Елизаветой II перед её смертью. Затем сын королевы решил сходить за грибами и прогуляться.
Похоронная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве 19 сентября 2022 года.
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До этого управление документов Шотландии обнародовало свидетельство о смерти Елизаветы II, где сообщалось, что причиной смерти явился преклонный возраст.
«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», - написал Эдвард Янг.О существовании данного документа, хранящегося в Королевском архиве, ранее не было известно.
Daily Mail ссылается на книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри». Книга пока не опубликована. Там сказано, что король Карл III провел час наедине с Елизаветой II перед её смертью. Затем сын королевы решил сходить за грибами и прогуляться.
«Чарльз узнал о смерти по звонку от своего старшего помощника, когда возвращался обратно в Балморал», - сообщает издание, ссылаясь на книгу.Королева Великобритании Елизавета II правила страной более 70 лет. Она умерла 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет.
Похоронная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве 19 сентября 2022 года.
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Мария Фирсова