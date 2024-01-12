Сенатор Джабаров назвал пустым историческое соглашение Великобритании и Украины

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал скорое подписание Великобританией и Украиной исторического соглашения о безопасности.
Политик заявил, что это соглашение абсолютно пустое, так как его подписание ничего не даст ни Великобритании, ни Украине.
Он подчеркнул, что британские спецслужбы по-прежнему работают над организацией «закулисных тёмных дел и провокаций».
Джабаров заявил, что у Великобритании по старой памяти остаётся мания величия. Однако роль супердержавы страной потеряна ещё по окончании Второй мировой войны. При этом, чем больше задач спецоперации будет реализовывать Россия, тем меньшая роль в мире останется у Великобритании.
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Он подчеркнул, что британские спецслужбы по-прежнему работают над организацией «закулисных тёмных дел и провокаций».
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Анастасия Чинкова