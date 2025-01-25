Daily Mail: спрос на услуги проституток вырос во время проведения ВЭФ в Давосе

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Спрос на услуги проституток увеличился за время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, проинформировала британская газета Daily Mail.
«Тайный разврат мировой элиты, приехавшей на Всемирный экономический форум в Давосе, обнажился: эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток», — отмечалось в материале.
Представитель компании по оказанию эскорт-услуг обратил внимание, что в 2025 году примерно 300 женщин и транс-женщин* заказали в Давосе и поблизости города. В 2024 году таких заказов было 170.
Авторы публикации уточнили, что влиятельные клиенты переживают о том, чтобы все оставалось в секрете, из-за этого теперь они заключают соглашения о неразглашении, которые составляются на английском языке.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основателем форума являетс профессор Женевского университета Клаус Шваб.
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